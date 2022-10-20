Путин предложил создать новый рейтинг российских вузов

Президент дал такое поручение Минобрнауки по итогам Восточного экономического форума. Путин предложил развивать экономическую мобильность и создать новые кампусы на Дальнем Востоке

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Президент Владимир Путин поручил к 15 ноября рассмотреть вопрос о создании нового национального рейтинга российских вузов. Об этом говорится в перечне поручений по итогам Восточного экономического форума.

Минобрнауки совместно с Минвостокразвития также поручено:

изучить дополнительные меры по повышению академической мобильности студентов старших курсов «в рамках сетевого взаимодействия» с вузами Дальнего Востока;

рассмотреть вопрос о наделении наблюдательных советов вузов дополнительными полномочиями;

проработать создание кампусов для студентов в рамках разрабатываемых мастер-планов городов Дальнего Востока.

По версии RAEX, в 2022 году первое место в рейтинге российских вузов занял МГУ, второе и третье — МФТИ и СПбГУ. Из сотни лучших вузов 51 находится в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях.

Группа «Интерфакс» летом 2022 года тоже представила ежегодный Национальный рейтинг университетов — в нем первую тройку мест заняли МГУ, МИФИ и МФТИ. В топ-10 также вошли СПбГУ, МИСиС, НГУ, ВШЭ, ТГУ, РУДН и КФУ.