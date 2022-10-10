Ленинградский областной суд признал преступления фашистов геноцидом

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 60,8 (+0,83) Инвестиции, 16:09
Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 62,31 (+1,07) Инвестиции, 16:09
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:21
Украина объявила в розыск Дмитрия Медведева Политика, 17:10
Почему необходимо пересмотреть размер пособия по уходу за инвалидом Партнерский проект, 17:08
Драма «Сердце Пармы» за первый уик-энд собрала только пятую часть бюджета Технологии и медиа, 17:06
В Крыму предложили признавать иноагентами уехавших из-за мобилизации Политика, 17:02
«Психология влияния» Роберта Чалдини: как эта книга учит убеждать Pro, 16:58
Банк «Открытие» сообщил о DDoS-атаке на свои сервисы Технологии и медиа, 16:54
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Ефимов рассказал про строительство «пищевого кластера» в Новой Москве Город, 16:50
Германия решила поставить на Украину первую систему ПВО IRIS-T Политика, 16:48
Ленинградский областной суд признал преступления фашистов геноцидом Политика, 16:47
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 16:46
Хакер вернет платформе Transit Finance криптоактивы на $2,75 млн Крипто, 16:46
ЕС заявил о закрытии «лазеек» по обходу санкций через третьи страны Политика, 16:43
Как продлить жизнь офисной техники РБК+, 16:35
Политика ,  
0 

Ленинградский областной суд признал преступления фашистов геноцидом

Ленинградский облсуд признал действия фашистов военными преступлениями и геноцидом
Суд признал, что с 1941 по 1944 год на территории Ленинградской области немецкие оккупационные власти истребили более 33 тыс. мирных граждан. Ранее Генпрокуратура попросила признать геноцидом блокаду Ленинграда
Фото: Георгий Зельма / ТАСС
Фото: Георгий Зельма / ТАСС

Ленинградский областной суд признал военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом советского народа действия фашистов в годы Великой Отечественной войны на территории региона, сообщается на сайте суда.

Судом установлено, что с 1941 по 1944 год на территории Ленинградской области немецкие оккупационные власти и их пособники истребили более 33 тыс. мирных граждан и свыше 109 тыс. военнопленных, более 276 тыс. человек были угнаны на принудительные работы в Германию и другие страны. Фашисты применяли расстрелы, истязания, пытки, повешения, смертельные инъекции, сожжение заживо и др., а также использовали развернутую сеть концентрационных лагерей и лагерей трудовой повинности, говорится в сообщении суда.

Так, на территории Гатчинского района 13 сентября 1941 года был создан лагерь «Дулаг-154», в котором содержались мирное население и военнопленные. «В лагере был жесткий режим содержания, лица привлекались к тяжелому физическому труду, морились голодом. Ежедневно в лагере погибали порядка 150 человек, всего — около 80 тыс. человек», — говорится в сообщении суда.

По данным архивных документов, систематическому истреблению подвергались больные и инвалиды, а также дети.

В частности, были уничтожены 850 пациентов психиатрической больницы им. Кащенко, которым делали смертельные инъекции, а в январе 1942 года на территории деревни Макарьевская Пустынь расстреляли 248 женщин-инвалидов. В 1942 году «от нечеловеческих условий содержания, болезней, наказаний и принудительного сбора крови» погибли не менее 200 несовершеннолетних воспитанников детского лагеря принудительного содержания в поселке Вырица.

«Особая жестокость в отношении детей отмечалась со стороны финских военнослужащих, которыми осуществлялось минирование детских игрушек и сброс их с самолета. В момент, когда дети поднимали эти игрушки, происходили взрывы, в результате которых они гибли или получали увечья», — отметили в суде.

Слушания дела были открытыми, за исключением рассмотрения документов, содержащих государственную тайну. «В ходе судебных заседаний были допрошены свидетели, непосредственные очевидцы злодеяний и их родственники. В качестве доказательств представлены и исследованы рассекреченные архивные документы, результаты работы поисковых отрядов, протоколы следственных действий, военная кино- и фотохроника. Опрошены эксперты и специалисты», — добавили в суде.

Читайте на РБК Pro
Офисный призыв: как мобилизация повлияет на отношение к сотрудникам 50+
Credit Suisse может рухнуть. Будет ли это началом нового мирового кризиса
Ничего не ясно: как бизнесу строить планы в период неопределенности
Чтобы повысить продажи, играйте с продавцами в «Морской бой»

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца.

В начале сентября Генеральная прокуратура обратилась в суд Санкт-Петербурга и потребовала признать блокаду Ленинграда «военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом советского народа». В ведомстве указали, что во время осады население города, объекты инфраструктуры, в том числе жизнеобеспечения, подвергались обстрелам и бомбардировкам, были созданы условия для возникновения голода. При этом в ходе Нюрнбергского процесса правовая оценка уничтожению жителей Ленинграда не дана. Общее число жертв составило не менее 1 млн 93 тыс. 842 человек.

Целью обращения в суд Генпрокуратура назвала «защиту национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов неопределенного круга лиц — жителей блокадного Ленинграда, родственников и потомков мирных жителей, погибших на территории города, а также доведение до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны».

Изначально ущерб от блокады оценили в 530,7 млрд руб., но потом сумму пересмотрели, теперь она составляет 35,3 трлн руб.

Тема блокады Ленинграда поднималась на Нюрнбергском процессе в 1946 году. Представители СССР указывали, что за 900 дней на город сбросили более 100 тыс. бомб, были выпущены более 150 тыс. артиллерийских снарядов. Всего во время блокады погибли более 670 тыс. человек. Однако геноцидом организация в городе голода признана не была в том числе и потому, что запрет на подобный способ ведения войны был включен в Женевскую конвенцию позже.
 

Авторы
Теги
Елена Чернышова
геноцид суд Ленинградская область Великая Отечественная война
Материалы по теме
В сенате США предложили признать действия России на Украине геноцидом
Политика
Матвиенко сравнила с геноцидом замораживание активов россиян
Политика
Путин заявил о поле битвы «за большую историческую Россию»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter