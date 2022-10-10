Ленинградский областной суд признал преступления фашистов геноцидом

Суд признал, что с 1941 по 1944 год на территории Ленинградской области немецкие оккупационные власти истребили более 33 тыс. мирных граждан. Ранее Генпрокуратура попросила признать геноцидом блокаду Ленинграда

Фото: Георгий Зельма / ТАСС

Ленинградский областной суд признал военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом советского народа действия фашистов в годы Великой Отечественной войны на территории региона, сообщается на сайте суда.

Судом установлено, что с 1941 по 1944 год на территории Ленинградской области немецкие оккупационные власти и их пособники истребили более 33 тыс. мирных граждан и свыше 109 тыс. военнопленных, более 276 тыс. человек были угнаны на принудительные работы в Германию и другие страны. Фашисты применяли расстрелы, истязания, пытки, повешения, смертельные инъекции, сожжение заживо и др., а также использовали развернутую сеть концентрационных лагерей и лагерей трудовой повинности, говорится в сообщении суда.

Так, на территории Гатчинского района 13 сентября 1941 года был создан лагерь «Дулаг-154», в котором содержались мирное население и военнопленные. «В лагере был жесткий режим содержания, лица привлекались к тяжелому физическому труду, морились голодом. Ежедневно в лагере погибали порядка 150 человек, всего — около 80 тыс. человек», — говорится в сообщении суда.

По данным архивных документов, систематическому истреблению подвергались больные и инвалиды, а также дети.

В частности, были уничтожены 850 пациентов психиатрической больницы им. Кащенко, которым делали смертельные инъекции, а в январе 1942 года на территории деревни Макарьевская Пустынь расстреляли 248 женщин-инвалидов. В 1942 году «от нечеловеческих условий содержания, болезней, наказаний и принудительного сбора крови» погибли не менее 200 несовершеннолетних воспитанников детского лагеря принудительного содержания в поселке Вырица.

«Особая жестокость в отношении детей отмечалась со стороны финских военнослужащих, которыми осуществлялось минирование детских игрушек и сброс их с самолета. В момент, когда дети поднимали эти игрушки, происходили взрывы, в результате которых они гибли или получали увечья», — отметили в суде.

Слушания дела были открытыми, за исключением рассмотрения документов, содержащих государственную тайну. «В ходе судебных заседаний были допрошены свидетели, непосредственные очевидцы злодеяний и их родственники. В качестве доказательств представлены и исследованы рассекреченные архивные документы, результаты работы поисковых отрядов, протоколы следственных действий, военная кино- и фотохроника. Опрошены эксперты и специалисты», — добавили в суде.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца.

В начале сентября Генеральная прокуратура обратилась в суд Санкт-Петербурга и потребовала признать блокаду Ленинграда «военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом советского народа». В ведомстве указали, что во время осады население города, объекты инфраструктуры, в том числе жизнеобеспечения, подвергались обстрелам и бомбардировкам, были созданы условия для возникновения голода. При этом в ходе Нюрнбергского процесса правовая оценка уничтожению жителей Ленинграда не дана. Общее число жертв составило не менее 1 млн 93 тыс. 842 человек.

Целью обращения в суд Генпрокуратура назвала «защиту национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов неопределенного круга лиц — жителей блокадного Ленинграда, родственников и потомков мирных жителей, погибших на территории города, а также доведение до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны».

Изначально ущерб от блокады оценили в 530,7 млрд руб., но потом сумму пересмотрели, теперь она составляет 35,3 трлн руб.