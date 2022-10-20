Переводы правозащитникам в сентябре выросли на 50%

В сентябре выросли частные пожертвования правозащитникам, следует из доклада «Если быть точным». Но в целом рост платежей в адрес НКО в 2022 году ниже, чем в прошлом

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В сентябре на 50% по сравнению с августом выросли пожертвования правозащитным некоммерческим организациям, увеличилось и общее число переводов от россиян в адрес НКО. Это следует из результатов мониторинга фандрайзинговой деятельности «Бенчмаркинг НКО» с января по сентябрь 2022 года (есть в распоряжении РБК), проведенного дата-платформой «Если быть точным» фонда «Нужна помощь» и сервисом CloudPayments. 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.

Основной рост в том месяце произошел за счет разовых платежей — их общий объем в сентябре увеличился на 162% к августу.

Ранее резкий рост пожертвований для НКО в области защиты прав человека фиксировался в феврале, после начала Россией спецоперации на Украине, указывается в мониторинге. Тогда общая сумма пожертвований повысилась почти в четыре раза (+286% к январю), причем также за счет разовых пожертвований (рост в десять раз). В марте пожертвования на правозащиту продолжили рост в сравнении с февралем, однако с апреля начали снижаться.

Ситуация со сбором средств у правозащитных НКО отличается от организаций с другими направлениями помощи, подчеркивают авторы мониторинга: «Это направление наиболее чувствительно к внешним политическим событиям, и паттерн поведения доноров существенно отличается от других направлений».

По данным исследования, осенью, после спада в течение почти двух кварталов, общая сумма поступлений и число пожертвований в целом вернулись к уровню января. В сентябре количество пожертвований НКО, помогающим детям-сиротам, людям с инвалидностью, бездомным, пожилым, беженцам и бездомным животным, превысило январский показатель, их общая сумма по сравнению с сентябрем 2021 года выросла на 32%, указывается в мониторинге.

В то же время фонды, занимающиеся медицинской помощью и развитием здравоохранения, не превысили показатели начала года. Более того, общая сумма пожертвований таким НКО в сентябре была на 7% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

В целом прирост пожертвований НКО в 2022 году существенно замедлился по сравнению с ситуацией годом ранее, отмечают авторы мониторинга.

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Как считали Для мониторинга платформа «Если быть точным» использовала данные о пожертвованиях некоммерческим организациям, которые осуществляются через платежный сервис CloudPayments. Сведения о поступлениях передавались в виде агрегированных анонимизированных расчетов. Мониторинг проводился среди 250 НКО. Не учитывались сборы религиозных организаций, краудфандинговых платформ, перечисления для нужд школ, детских садов и т.д., а также организаций, собирающих только членские взносы. Для интерпретации данных использовался бенчмаркинг — при этом подходе значения, которым нужно дать оценку, сравниваются с «эталонными» значениями. Абсолютные значения пожертвований в мониторинге не указываются.

Как россияне помогали НКО во время военной операции

В марте, на второй месяц спецоперации, количество пожертвований по подписке (рекуррентных платежей) снизилось по всем направлениям работы НКО, отмечается в мониторинге. Такие платежи очень важны, так как позволяют организациям прогнозировать бюджеты и строить свою деятельность, полагаясь на гарантированное ежемесячное поступление денег, уточняют авторы.

По данным CloudPayments, в среднем сумма поступлений от платежей по подписке у НКО в марте снизилась на 9%, общая сумма поступлений — в среднем на 14%. Сильнее всего поступления упали у благотворительных фондов, занимающихся медициной и развитием здравоохранения, — на 18%. Вслед за регулярными пожертвованиями стали снижаться и разовые — в апреле общая сумма разовых платежей фондам снизилась на 13%, а в мае и июне снижение продолжилось, указано в мониторинге.

После февраля в два раза по сравнению с 2021 годом вырос уровень банковских отказов по платежам — согласно исследованию, в среднем доля отклоненных транзакций в месяц с момента начала спецоперации по сентябрь 2022 года составила 31%. В феврале доля отклоненных транзакций составила 42%, в сентябре — 26%.

Ранее благотворительные фонды говорили РБК, что столкнулись с проблемами после отключения Apple Pay, Google Pay и PayPal — ежемесячные подписки на них были отменены.

Ситуация стала восстанавливаться летом, указывается в мониторинге, во многом благодаря рассылке сообщений с призывами перепривязать банковские карты и вернуться к пожертвованиям.

Чего ожидают в благотворительных фондах

Опрошенные РБК некоммерческие организации указывают на сохраняющуюся неопределенность в сфере сбора пожертвований — часть из них смогла восстановить прежний уровень, а части этого сделать не удалось. При этом говорить об улучшении финансовой ситуации не приходится — цены на услуги возросли, подчеркивают в НКО.

В фонде «Детский паллиатив», который занимается развитием института паллиативной помощи, РБК сообщили, что выйти на прежние объемы сбора пожертвований не удалось, хотя начиная с февраля фонд принимал разные фандрайзинговые меры — это рассылки, презентации, нетворкинг. Ситуацию в фонде охарактеризовали как «тревожную», отметив, что главной проблемой остается неопределенность.

О неопределенности говорит и директор фонда помощи животным «Динго» Вероника Хромушина: «Стабильности в пожертвованиях нет — к сожалению, они носят волнообразный характер». Она добавила, что стоимость ветеринарных услуг и кормов для животных выросла. Кроме того, появилась новая категория животных, которым нужна помощь, — это животные военнослужащих и мобилизованных граждан.

С начала года фонд «Ночлежка» наблюдает тренд на снижение общих объемов пожертвований и уменьшение числа жертвователей: в январе этого года «Ночлежка» получила от частных жертвователей около 6,2 млн руб., в сентябре — 5,02 млн руб. При этом количество разовых жертвователей снизилось почти в два раза, а количество регулярных существенно не выросло, рассказали РБК в фонде. «Очевидно, что экономическая ситуация в стране отражается и на благотворительности», — добавили там.

Снижение пожертвований по сравнению с аналогичными периодами 2021 года наблюдают и в фонде «Подари жизнь». Общее падение пожертвований только от физических лиц с января по сентябрь составило 100 млн руб. по сравнению с прошлым годом, или 15%, рассказала РБК директор фонда Екатерина Шергова. По ее словам, существенно сократилась помощь от юридических лиц. «Каждая пятая компания из тех, что регулярно помогали фонду, сейчас пока перестала нам перечислять пожертвования, потому что они сами терпят кризис и уже не имеют возможности помогать», — сказала она.

Непредсказуемость снижает долгосрочную уверенность, 2023 год видится сложным, отметил в разговоре с РБК директор департамента фандрайзинга фонда «Детские деревни SOS» Дмитрий Даушев (организация поддерживает детей-сирот). По его словам, фонду удалось стабилизировать поступления от частных благотворителей и сохранить их объемы за последние 12 месяцев, однако роста, на который рассчитывали в организации, нет.

В фонде помощи бездомным животным РЭЙ сообщили РБК, что по-прежнему наблюдают снижение рекуррентных платежей, но разовых пожертвований стало больше по сравнению с весной—летом этого года. «Можно сказать, что мы вернулись на уровень 2021 года, но, учитывая инфляцию и серьезный рост цен, к сожалению, мы не можем говорить об улучшении нашей финансовой ситуации», — отметили там. О небольшом росте показателей по пожертвованиям говорит и президент благотворительного фонда «София» Ольга Глухова. Сейчас фонд совершенствует рассылки, нарабатывает базы, помогает социальная реклама.

Тенденцию к росту числа жертвователей фиксирует фонд «Команда против пыток» (преемник внесенного в реестр НКО-иноагентов и ликвидированного «Комитета против пыток»). «Мы полагаем, что это связано с тем, что в текущих условиях россияне готовы поддерживать организации, защищающие права человека, гораздо значительнее, чем в тот же период год назад», — сказала РБК директор фонда Юлия Фролова.

Директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Елена Мартьянова рассказала РБК, что размер среднего пожертвования не только вернулся к показателям начала года, но даже вырос на 5%. Выросли также размер среднего ежемесячного платежа и их количество, добавила она. В то же время фонд потерял крупных международных партнеров, уточняет Мартьянова: «Многие из них успели помочь фонду в этом году, но наши расходы постоянно растут, и уже сейчас количество запросов и средств, направленных на помощь, превышает количество денег, которые мы собираем».