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Глава СПЧ предложил нанять студентов для слежки за пассажирами в Москве

Так Валерий Фадеев прокомментировал идею мэрии Москвы следить за пассажирами через смартфоны, которая обойдется в сотни миллионов рублей. «Пассажиропоток можно считать методами и дешевле — студента поставить на входе», — сказал он
Фото:Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил РБК, что не понимает, какую новую информацию даст «тщательное отслеживание пассажиров» в Москве и как это повысит эффективность транспортной системы.

Так он прокомментировал объявленный Центром организации дорожного движения (ЦОДД) конкурс на определение поставщика оборудования для мониторинга пассажиропотока в Москве через смартфоны.

«Пассажиропоток можно считать методами и дешевле — студента поставить на входе, например. И так все входы на станции метро фиксируются, причем по времени. Зачем еще дополнительная информация? У меня вопросы технологические, к разработчикам данной системы. Чего они добьются? Какой ценой транспортная система будет работать эффективно? Людям надо рассказывать об этом», — отметил Фадеев.

По его словам, следует тщательно разобраться, каким будет технический характер этой системы.

Мэрия Москвы захотела следить за пассажирами через смартфоны
Общество
Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

«Если этот контроль не будет персонализирован, если не будет при этом распознавания лиц — а в данном случае я не понимаю, зачем распознавать людей, если речь идет просто о потоке людей по тротуарам, метро, — то здесь нет никакой проблемы. Если при этом увлекутся технические работники и захотят распознавать лица, то проблема возникнет, проблема, связанная с персональными данными», — сказал глава СПЧ.

Фадеев привел в пример такую ситуацию, когда видеофиксацию установили бы на Лубянке, где находится здание ФСБ. По его словам, довольно скоро система зафиксировала бы всех сотрудников службы безопасности.

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«А поскольку базы данных у нас охраняются очень слабо, то через месяц все сотрудники ФСБ, кроме тех, кто въезжает во внутренний двор, будут доступны любому, кто захочет об этом узнать», — отметил глава СПЧ.

Он добавил, что не может оценить сумму, которую власти хотят потратить на установку системы, поскольку не знает масштаб работ.

О том, что ЦОДД провел торги на определение поставщика оборудования для мониторинга пассажиропотока через смартфоны, стало известно в ночь на 20 октября. Из размещенных на портале госзакупок данных следует, что речь идет о поставке 220 аппаратно-программных комплексов (АПК) и софта для них. Начальная цена контракта составляет 155,2 млн руб.

АПК планируется установить на остановках общественного транспорта и пешеходных стелах. Они будут собирать данные о перемещении граждан по MAC-адресам (присваиваемый гаджету при производстве идентификатор) через Bluetooth и Wi-Fi. Система будет формировать отчеты о перемещениях владельца смартфона за день, неделю, месяц и год. Эта информация будет отправляться в единый центр хранения данных департамента информационных технологий Москвы. В связке с данными с камер видеонаблюдения система будет более точно формировать карты пассажиропотока в столице и позволит улучшить качество работы городского транспорта.

Эксперты оценили идею мэрии Москвы о слежке за пассажирами через смартфон
Общество
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Опрошенные РБК эксперты, комментируя эту информацию, заявили, что следить за пассажирами московского транспорта через смартфоны технически реально. В частности, заместитель руководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин сообщил РБК, что развернутая в московском метро сеть Wi-Fi уже сегодня позволяет собирать MAC-адреса устройств и другую информацию о пассажирах. «Распространение полученного опыта и выход проекта «на поверхность» представляется логичным шагом развития технологий обезличенного мониторинга перемещений пассажиров и оптимизации транспортных потоков», — сказал он.

Директор АНО «Инфокультура» Иван Бегтин в разговоре с РБК заявил, что данные возможно собирать с тех, у кого включен Wi-Fi. По его словам, в операционных системах IOS14 и Android 10 есть функция рандомизации MAC-адресов, когда телефон начинает отдавать не тот MAC-адрес, который производитель в него прошил изначально. «То есть сейчас у вас один адрес, потом другой, и вас становится гораздо сложнее отследить. То есть эту функцию получит вся более-менее новая техника», — рассказал специалист.

Авторы
Елизавета Ламова, Виктория Полякова, Михаил Юшков
СПЧ пассажиропоток транспорт Валерий Фадеев
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