Глава СПЧ предложил нанять студентов для слежки за пассажирами в Москве

Так Валерий Фадеев прокомментировал идею мэрии Москвы следить за пассажирами через смартфоны, которая обойдется в сотни миллионов рублей. «Пассажиропоток можно считать методами и дешевле — студента поставить на входе», — сказал он

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил РБК, что не понимает, какую новую информацию даст «тщательное отслеживание пассажиров» в Москве и как это повысит эффективность транспортной системы.

Так он прокомментировал объявленный Центром организации дорожного движения (ЦОДД) конкурс на определение поставщика оборудования для мониторинга пассажиропотока в Москве через смартфоны.

«Пассажиропоток можно считать методами и дешевле — студента поставить на входе, например. И так все входы на станции метро фиксируются, причем по времени. Зачем еще дополнительная информация? У меня вопросы технологические, к разработчикам данной системы. Чего они добьются? Какой ценой транспортная система будет работать эффективно? Людям надо рассказывать об этом», — отметил Фадеев.

По его словам, следует тщательно разобраться, каким будет технический характер этой системы.