Глава СПЧ предложил нанять студентов для слежки за пассажирами в Москве

«Если этот контроль не будет персонализирован, если не будет при этом распознавания лиц — а в данном случае я не понимаю, зачем распознавать людей, если речь идет просто о потоке людей по тротуарам, метро, — то здесь нет никакой проблемы. Если при этом увлекутся технические работники и захотят распознавать лица, то проблема возникнет, проблема, связанная с персональными данными», — сказал глава СПЧ.
Фадеев привел в пример такую ситуацию, когда видеофиксацию установили бы на Лубянке, где находится здание ФСБ. По его словам, довольно скоро система зафиксировала бы всех сотрудников службы безопасности.
«А поскольку базы данных у нас охраняются очень слабо, то через месяц все сотрудники ФСБ, кроме тех, кто въезжает во внутренний двор, будут доступны любому, кто захочет об этом узнать», — отметил глава СПЧ.
Он добавил, что не может оценить сумму, которую власти хотят потратить на установку системы, поскольку не знает масштаб работ.
О том, что ЦОДД провел торги на определение поставщика оборудования для мониторинга пассажиропотока через смартфоны, стало известно в ночь на 20 октября. Из размещенных на портале госзакупок данных следует, что речь идет о поставке 220 аппаратно-программных комплексов (АПК) и софта для них. Начальная цена контракта составляет 155,2 млн руб.
АПК планируется установить на остановках общественного транспорта и пешеходных стелах. Они будут собирать данные о перемещении граждан по MAC-адресам (присваиваемый гаджету при производстве идентификатор) через Bluetooth и Wi-Fi. Система будет формировать отчеты о перемещениях владельца смартфона за день, неделю, месяц и год. Эта информация будет отправляться в единый центр хранения данных департамента информационных технологий Москвы. В связке с данными с камер видеонаблюдения система будет более точно формировать карты пассажиропотока в столице и позволит улучшить качество работы городского транспорта.
Опрошенные РБК эксперты, комментируя эту информацию, заявили, что следить за пассажирами московского транспорта через смартфоны технически реально. В частности, заместитель руководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин сообщил РБК, что развернутая в московском метро сеть Wi-Fi уже сегодня позволяет собирать MAC-адреса устройств и другую информацию о пассажирах. «Распространение полученного опыта и выход проекта «на поверхность» представляется логичным шагом развития технологий обезличенного мониторинга перемещений пассажиров и оптимизации транспортных потоков», — сказал он.
Директор АНО «Инфокультура» Иван Бегтин в разговоре с РБК заявил, что данные возможно собирать с тех, у кого включен Wi-Fi. По его словам, в операционных системах IOS14 и Android 10 есть функция рандомизации MAC-адресов, когда телефон начинает отдавать не тот MAC-адрес, который производитель в него прошил изначально. «То есть сейчас у вас один адрес, потом другой, и вас становится гораздо сложнее отследить. То есть эту функцию получит вся более-менее новая техника», — рассказал специалист.
Авторы
Елизавета Ламова, Виктория Полякова, Михаил Юшков