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Эксперты оценили идею мэрии Москвы о слежке за пассажирами через смартфон

Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Следить за пассажирами московского транспорта через смартфоны технически реально, заявили опрошенные РБК эксперты. Так они  прокомментировали объявленный Центром организации дорожного движения (ЦОДД) конкурс на определение поставщика оборудования для мониторинга пассажиропотока через смартфоны.

Развернутая в московском метро сеть Wi-Fi уже сегодня позволяет собирать mac-адреса устройств и другую информацию о пассажирах, заявил в разговоре с РБК заместитель руководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин. «Распространение полученного опыта и выход проекта «на поверхность» представляется логичным шагом развития технологий обезличенного мониторинга перемещений пассажиров и оптимизации транспортных потоков», — сказал он.

Он рекомендовал пользователям, которые заботятся о сохранности своей приватности, использовать в целях компьютерной безопасности операционную систему iOS 14 на смартфонах компании Apple, а на смартфонах Android он посоветовал использовать систему Android 10 и выше. По словам Никитина, данные операционные системы уже имеют встроенные функции рандомизации MAC адресов WI-FI и Bluetooth.

Мэрия Москвы захотела следить за пассажирами через смартфоны
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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Данные возможно собирать с тех, у кого включен Wi-Fi, сообщил РБК директор АНО «Инфокультура» Иван Бегтин. «Насколько я понимаю, [будут собирать] что пользователь делал со своим устройством, его поведение, таким образом, не собирается, для этого используют другие инструменты, например, социомонитор», — пояснил Бегтин.

По его словам, сбором информации и так занимаются операторы через сотовые сети. «Но коммерческие игроки собирают это с одной целью — продать вам услуги», — сказал он, указав, что целей сбора данных властями Москвы не понимает.

По словам эксперта, в IOS14 и Android 10 есть функция рандомизации MAC-адресов, когда телефон начинает отдавать не тот MAC-адрес, который производитель в него прошил изначально. «То есть сейчас у вас один адрес, потом другой, и вас становится гораздо сложнее отследить. То есть эту функцию получит вся более-менее новая техника», — добавил специалист.

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Ранее на портале госзакупок появилась информация о том, что Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) провел торги на определение поставщика оборудования для мониторинга пассажиропотока через смартфоны.

Согласно опубликованным данным, победителем торгов стало предприятие ООО «Информационные технологии будущего», которое предложило выполнить условия договора за 152,9 млн руб. Однако карточка аукциона содержит пометку, что определение поставщика приостановлено из-за жалобы.

По данным источника «Коммерсанта», знакомого с ходом цифровизации хозяйства Москвы, мэрия хочет отслеживать перемещения горожан для обогащения существующих баз данных в обход мобильных операторов.
Как сообщил собеседник издания, новая система позволит мэрии Москвы самостоятельно узнавать подробную и релевантную информацию о передвижении пешеходов и пассажиров.

В соответствии с документом планируется поставить 220 аппаратно-программных комплексов и софта для них. Начальная цена контракта составила 155,2 млн руб. Предполагается, что АПК установят на остановках общественного транспорта и пешеходных стелах. Они будут собирать данные о перемещении граждан по MAC-адресам (присваиваемый гаджету при производстве идентификатор) через Bluetooth и Wi-Fi. С помощью данной системы планируется формировать отчеты о перемещениях владельца смартфона за день, неделю, месяц и год.

В ЦОДД РБК сообщали, что целью установки этих комплексов является улучшение «качества пешеходных перемещений и работы городского транспорта». «Данная закупка предусматривает создание комплексной системы мониторинга пассажиропотока. Техническое задание составлено исходя из практики мировых столиц — Сингапура, Лондона, Берлина и ряда других и не предусматривает получение и использование никаких персонифицированных данных», — говорилось в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

Москва транспорт пассажиры смартфоны новости
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