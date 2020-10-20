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СМИ узнали о краже в доме российского участника списка Forbes в Париже

Среди вещей, которые, по данным Le Parisien, грабители вынесли из квартиры совладельца «РЕСО-Гарантия» Николая Саркисова, — ювелирные украшения и часы Rolex. Стоимость украденного — не менее €500 тыс.
Здание в престижном парижском районе на авеню Фош
Здание в престижном парижском районе на авеню Фош (Фото: leparisien.fr / Google street view)

В Париже в квартире совладельца страховщика «РЕСО-Гарантия» Николая Саркисова произошло ограбление, пишет французское издание Le Parisien. Оценка украденных вещей составляет не менее €500 тыс., причем эта сумма может вырасти, отмечает издание.

Ограбление, по данным Le Parisien, произошло еще 17 октября. Среди украденных вещей — двое часов Rolex, бронзовая статуэтка, ювелирные украшения, роскошные изделия из кожи и меха, говорится в статье.

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Сергей Саркисов

Квартира площадью 600 кв. м расположена в престижном парижском районе на авеню Фош, между Булонским лесом и Триумфальной аркой. Ограбление произошло, несмотря на то что здание огорожено и оборудовано камерами наблюдения.

Саркисов — участник российского списка Forbes, его состояние издание оценивает в $700 млн. В рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2020 года он занял 146 строчку. В отчете полиции, на который ссылается Le Parisien, говорится, что сейчас он находится в отпуске в Сен-Тропе на французской Ривьере.

РБК направил запрос в пресс-службу «РЕСО-Гарантия».

Автор
Георгий Перемитин
При участии
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