Убившего журналистку создателя «Наутилуса» поймали после побега из тюрьмы

Приговоренный к пожизненному заключению за убийство журналистки Петер Мадсен совершил побег из тюрьмы и угрожал полиции бомбой, однако был задержан

Петер Мадсен (в центре) (Фото: Nils Meilvang / EPA / ТАСС)

Приговоренный в 2018 году к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валль датский изобретатель Петер Мадсен совершил побег из тюрьмы Herstedvester в пригороде Копенгагена, сообщает датская газета Ekstra Bladet.

По данным издания, полицейским удалось настичь беглеца в сотнях метров от тюрьмы, однако задержать его в течение нескольких часов не решались, так как Мадсен угрожал предметом, похожим на взрывное устройство.

Полиция Копенгагена объявила о том, что операция по задержанию беглеца завершена.

Валль пропала в 2017 году, после того как приехала в Данию, чтобы подготовить материал о построенной Мадсеном подводной лодке «Наутилус», и вышла вместе с ним на субмарине в море. Сам Мадсен первоначально заявил, что женщина отравилась угарным газом в результате несчастного случая и он похоронил ее тело в море. Однако когда полиция обнаружила тело Валль, оно оказалось разрубленным на части, причем все фрагменты найти не удалось.