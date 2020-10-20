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Форум «Открытые инновации» ,  
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ФМБА сообщило о влияющих на открытие авиасообщения исследованиях

Специалисты ФМБА исследуют геном коронавируса. Результаты этой работы могут дать понимание того, откуда пришел вирус, а также основания для принятия противоэпидемических мер, например открытия или закрытия авиасообщения
Фото:Андрей Самсонов / ТАСС
Фото: Андрей Самсонов / ТАСС

В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) проводят исследование генома коронавируса, на основании полученных результатов могут быть приняты решения о возобновлении или закрытии авиасообщения, рассказала начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий ФМБА Дарья Крючко.

«У нас идет большое исследование сейчас, которое позволяет оценить геном вируса. В наших учреждениях секвенировано около тысячи геномов, и это пример того, как фундаментальное исследование очень быстро может быть транслировано в практику, потому что обработка больших баз данных в отношении секвенирования геномов вируса позволяет на основании этих данных нам судить не только о происхождении вируса — во всяком случае, мы можем предварительно понимать, какой вирус откуда пришел, — но и на основании этих данных, в сущности, можно принимать соответствующие противоэпидемические меры: открывать или закрывать сообщение с определенными странами и сообщение внутри страны», — пояснила Крючко во время форума «Открытые инновации».

Попова назвала циркулирующие в России штаммы коронавируса
Общество
Фото:Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Накануне Роспотребнадзор заявлял, что в России каждый месяц полностью расшифровывают более 150 геномов вируса. Там также напомнили, что вирус SARS-CoV-2 не обладает большой способностью к мутации.

В ведомстве помимо этого сообщили, что в России пока не выявили штаммы коронавируса, которые бы сильно отличались от уже известных, циркулирующих в других странах.

В июле Роспотребнадзор сообщил, что во всех регионах регулярно собирают материал для исследований у больных COVID-19, после этого проводится углубленный генетический анализ, в ходе которого специалисты выясняют, изменились ли вирусные свойства.

Международное авиасообщение в России приостановлено с конца марта. В августе рейсы по отдельным направлениям начали возобновляться, в частности открылись Турция, Великобритания, Танзания, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Швейцария, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Южная Корея.

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В середине октября стало известно, что Россия возобновит авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Мария Лисицына
«Открытые инновации» коронавирус ФМБА геном
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