ФМБА сообщило о влияющих на открытие авиасообщения исследованиях

Специалисты ФМБА исследуют геном коронавируса. Результаты этой работы могут дать понимание того, откуда пришел вирус, а также основания для принятия противоэпидемических мер, например открытия или закрытия авиасообщения

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В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) проводят исследование генома коронавируса, на основании полученных результатов могут быть приняты решения о возобновлении или закрытии авиасообщения, рассказала начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий ФМБА Дарья Крючко.

«У нас идет большое исследование сейчас, которое позволяет оценить геном вируса. В наших учреждениях секвенировано около тысячи геномов, и это пример того, как фундаментальное исследование очень быстро может быть транслировано в практику, потому что обработка больших баз данных в отношении секвенирования геномов вируса позволяет на основании этих данных нам судить не только о происхождении вируса — во всяком случае, мы можем предварительно понимать, какой вирус откуда пришел, — но и на основании этих данных, в сущности, можно принимать соответствующие противоэпидемические меры: открывать или закрывать сообщение с определенными странами и сообщение внутри страны», — пояснила Крючко во время форума «Открытые инновации».

Накануне Роспотребнадзор заявлял, что в России каждый месяц полностью расшифровывают более 150 геномов вируса. Там также напомнили, что вирус SARS-CoV-2 не обладает большой способностью к мутации.

В ведомстве помимо этого сообщили, что в России пока не выявили штаммы коронавируса, которые бы сильно отличались от уже известных, циркулирующих в других странах.