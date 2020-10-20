Число заразившихся коронавирусом в Аргентине превысило 1 млн

Это пятая страна, где количество выявленных случаев заражения COVID-19 превысило отметку 1 млн. Накануне общее число инфицированных в мире достигло 40 млн человек

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С начала пандемии число заразившихся коронавирусной инфекцией в Аргентине достигло 1 млн 2 тыс. 662 человек, сообщает Министерство здравоохранения. За последние сутки в стране выявили 12 982 новых случая инфицирования.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, Аргентина стала пятой в мире страной, где число подтвержденных случаев заболевания превысило 1 млн. Ранее эту отметку преодолели США, Индия, Бразилия и Россия.

За последние сутки в Аргентине умер 451 человек с COVID-19, общее число летальных исходов составило 26 716. С начала пандемии в стране выздоровели 803,9 тыс. человек.

Как напоминает издание La Nacion, первый случай инфицирования COVID-19 был выявлен в Аргентине 3 марта. Он был завозной: заразился прибывший из Италии. Спустя несколько дней, 7 марта, в стране зафиксировали первый летальный исход от COVID-19, а в конце месяца ввели карантинные ограничения.