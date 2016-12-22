ЦДХ прекратит существование и отдаст здание на Крымском валу Третьяковке

Центральный дом художника в 2019 году передаст свое здание Третьяковское галерее. Выставки, проходившие в ЦДХ, переедут на другие площадки

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Центральный дом художника (ЦДХ) на Крымском валу прекратит свое существование 31 марта 2019 года, рассказал «РИА Новости» директор ЦДХ Василий Бычков.

Выставки, которые проходили в доме, со следующего года переедут на другие площадки, например, в «Манеж» и «Гостиный двор». «Здание передается в ведение Третьяковской галереи. Наши выставки, в том числе Антикварный салон, который откроется завтра в ЦДХ в последний раз, будут проходить на других площадках — в частности, в «Манеже» и «Гостином дворе», — приводит агентство слова Бычкова.

О планах превратить ЦДХ, «который в свое время был незаконно приватизирован», в единую выставочную площадку Третьяковки, министр культуры Владимир Мединский заявил еще в декабре 2017 года. В том же году Верховный суд постановил ликвидировать Международную конфедерацию союзов художников (МКСХ), которая занимала часть здания на Крымском валу.

С требованием ликвидировать МКСХ выступал Минюст, который обвинил организацию в сдаче недвижимости в аренду без права на это.

Здание ЦДХ на Крымском Валу было построено в 1965 — 1979 годах по проектору архитекторов Николая Сукояна и Юрия Шевердяева. МКСХ получила часть здания в 1992 в наследство от ликвидированного Союза художников СССР. В 2008 году московские власти предлагали снести ЦДХ и построить на его месте новое здание Третьяковки, гостиницу и бизнес центр, но от идеи отказались.