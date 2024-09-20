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Объединение и развод в Wildberries ,  
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Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания

Сюжет
Объединение и развод в Wildberries
Басманный суд за последние два дня поместил под арест 30 человек в связи с конфликтом у офиса Wildberries
Владислав Бакальчук
Владислав Бакальчук (Фото: WBakalchuk / Telegram)

Владислав Бакальчук вечером 20 сентября заявил, что находится дома и что с ним «все в порядке». Он был задержан 19 сентября по делу об убийстве после конфликта у офиса Wildberries, в котором погибли два человека.

Муж Татьяны Бакальчук выразил уверенность в том, что «власти разберутся в случившемся и все виновные понесут наказание».

Сегодня в Басманном суде рассматривались ходатайства следствия об аресте фигурантов дела о стрельбе возле офиса Wildberries. Суд арестовал 24 человека в пятницу, 20 сентября. Накануне под стражу были заключены еще шестеро. Все ходатайства были рассмотрены в закрытом режиме.

Большинство из арестованных уроженцы Чечни, а также приехавшие в столицу из Рязанской области. Среди арестованных бывший боец смешанных единоборств, чемпион Европы и мира по тхэквондо, мастер спорта по кикбоксингу Умар Чичаев. В суде прозвучало, что Чичаев служит в батальоне «Ахмат-2» Росгвардии. Еще один арестант сообщил, что ранее служил в МВД.

Эскерхан Дадаев
Мансур Исаев
Магомед Исаев
Сайфулаев&nbsp;А.А
Коноплев&nbsp;И.С.
Нурматов&nbsp;М.Х.
Канаев&nbsp;Р.М.
Ефремов&nbsp;А.В.
Мажиев&nbsp;М.Х.
Чичаев&nbsp;У.С.
Чапанов А.И. и&nbsp;Кодзоев М.Р.
Виситаев&nbsp;З.А.
Сковородин&nbsp;М.А.
Дениев&nbsp;Л.М.
Висаригов&nbsp;А.З.
Умаев&nbsp;Д.А.
Эскерхан Дадаев
Мансур Исаев
Магомед Исаев
Сайфулаев&nbsp;А.А
Коноплев&nbsp;И.С.
Нурматов&nbsp;М.Х.
Канаев&nbsp;Р.М.
Ефремов&nbsp;А.В.
Мажиев&nbsp;М.Х.
Чичаев&nbsp;У.С.
Чапанов А.И. и&nbsp;Кодзоев М.Р.
Виситаев&nbsp;З.А.
Сковородин&nbsp;М.А.
Дениев&nbsp;Л.М.
Висаригов&nbsp;А.З.
Умаев&nbsp;Д.А.
Эскерхан Дадаев
(Фото: Юлия Морозова / ТАСС)
Мансур Исаев
(Фото: Юлия Морозова / ТАСС)
Магомед Исаев
(Фото: Юлия Морозова / ТАСС)
Сайфулаев А.А
(Фото: moscowcourts / Telegram)
Коноплев И.С.
(Фото: moscowcourts / Telegram)
Нурматов М.Х.
(Фото: moscowcourts / Telegram)
Канаев Р.М.
(Фото: moscowcourts / Telegram)
Ефремов А.В.
(Фото: moscowcourts / Telegram)
Мажиев М.Х.
(Фото: moscowcourts / Telegrammoscowcourts / Telegram)
Чичаев У.С.
(Фото: moscowcourts / Telegram)
Чапанов А.И. и Кодзоев М.Р.
(Фото: moscowcourts / Telegram)
Виситаев З.А.
(Фото: moscowcourts / Telegrammoscowcourts / Telegram)
Сковородин М.А.
(Фото: moscowcourts / Telegram)
Дениев Л.М.
(Фото: moscowcourts / Telegram)
Висаригов А.З.
(Фото: moscowcourts / Telegram)
Умаев Д.А.
(Фото: moscowcourts / Telegram)

Конфликт со стрельбой около офиса Wildberries в центре Москвы произошел 18 сентября. По данным СК, ранения получили семь человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, два охранника офиса погибли.

У офиса компании находилась группа людей, в их числе Владислав Бакальчук. Он заявил, что собирался провести переговоры с руководством РВБ — объединенной компании маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ. Компания и Татьяна Бакальчук заявили, что «никаких встреч с Владиславом запланировано не было». Они также указали, что у Бакальчука не было доступа в офис, потому что он не является сотрудником, а как владелец 1% компании имеет право только запросить документы.

Чемпиона мира по тхэквондо арестовали по делу о конфликте в Wildberries
Общество
Умар&nbsp;Чичаев

В Wildberries заявили, что стрельбу у офиса в «Романовом дворе» первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука. Предпринимателя задержали, его обвинили по ч. 2 ст. 105 УК (убийство), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство), ст. 317 (покушение на сотрудника правоохранительных органов) и ст. 330 (самоуправство).

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Татьяна Бакальчук фото

Татьяна Бакальчук

основательница Wildberries
16 октября 1975 года
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