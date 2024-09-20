Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Владислав Бакальчук вечером 20 сентября заявил, что находится дома и что с ним «все в порядке». Он был задержан 19 сентября по делу об убийстве после конфликта у офиса Wildberries, в котором погибли два человека.
Муж Татьяны Бакальчук выразил уверенность в том, что «власти разберутся в случившемся и все виновные понесут наказание».
Сегодня в Басманном суде рассматривались ходатайства следствия об аресте фигурантов дела о стрельбе возле офиса Wildberries. Суд арестовал 24 человека в пятницу, 20 сентября. Накануне под стражу были заключены еще шестеро. Все ходатайства были рассмотрены в закрытом режиме.
Большинство из арестованных уроженцы Чечни, а также приехавшие в столицу из Рязанской области. Среди арестованных бывший боец смешанных единоборств, чемпион Европы и мира по тхэквондо, мастер спорта по кикбоксингу Умар Чичаев. В суде прозвучало, что Чичаев служит в батальоне «Ахмат-2» Росгвардии. Еще один арестант сообщил, что ранее служил в МВД.
Конфликт со стрельбой около офиса Wildberries в центре Москвы произошел 18 сентября. По данным СК, ранения получили семь человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, два охранника офиса погибли.
У офиса компании находилась группа людей, в их числе Владислав Бакальчук. Он заявил, что собирался провести переговоры с руководством РВБ — объединенной компании маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ. Компания и Татьяна Бакальчук заявили, что «никаких встреч с Владиславом запланировано не было». Они также указали, что у Бакальчука не было доступа в офис, потому что он не является сотрудником, а как владелец 1% компании имеет право только запросить документы.
В Wildberries заявили, что стрельбу у офиса в «Романовом дворе» первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука. Предпринимателя задержали, его обвинили по ч. 2 ст. 105 УК (убийство), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство), ст. 317 (покушение на сотрудника правоохранительных органов) и ст. 330 (самоуправство).
Силовики задержали Владислава Бакальчука
На сколько подорожали автомобили с 2021 года
На Украине военным и чиновникам запретили пользоваться Telegram на работе
Обзор на новый Cybertruck Beast
Что такое декантация и аэрация вина
Песков поддержал запрет чайлдфри
Хачанов проиграл 124-й ракетке мира
Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов