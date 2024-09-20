Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания

Басманный суд за последние два дня поместил под арест 30 человек в связи с конфликтом у офиса Wildberries

Владислав Бакальчук (Фото: WBakalchuk / Telegram)

Владислав Бакальчук вечером 20 сентября заявил, что находится дома и что с ним «все в порядке». Он был задержан 19 сентября по делу об убийстве после конфликта у офиса Wildberries, в котором погибли два человека.

Муж Татьяны Бакальчук выразил уверенность в том, что «власти разберутся в случившемся и все виновные понесут наказание».

Сегодня в Басманном суде рассматривались ходатайства следствия об аресте фигурантов дела о стрельбе возле офиса Wildberries. Суд арестовал 24 человека в пятницу, 20 сентября. Накануне под стражу были заключены еще шестеро. Все ходатайства были рассмотрены в закрытом режиме.

Большинство из арестованных уроженцы Чечни, а также приехавшие в столицу из Рязанской области. Среди арестованных бывший боец смешанных единоборств, чемпион Европы и мира по тхэквондо, мастер спорта по кикбоксингу Умар Чичаев. В суде прозвучало, что Чичаев служит в батальоне «Ахмат-2» Росгвардии. Еще один арестант сообщил, что ранее служил в МВД.

Эскерхан Дадаев (Фото: Юлия Морозова / ТАСС) Мансур Исаев (Фото: Юлия Морозова / ТАСС) Магомед Исаев (Фото: Юлия Морозова / ТАСС) Сайфулаев А.А (Фото: moscowcourts / Telegram) Коноплев И.С. (Фото: moscowcourts / Telegram) Нурматов М.Х. (Фото: moscowcourts / Telegram) Канаев Р.М. (Фото: moscowcourts / Telegram) Ефремов А.В. (Фото: moscowcourts / Telegram) Мажиев М.Х. (Фото: moscowcourts / Telegrammoscowcourts / Telegram) Чичаев У.С. (Фото: moscowcourts / Telegram) Чапанов А.И. и Кодзоев М.Р. (Фото: moscowcourts / Telegram) Виситаев З.А. (Фото: moscowcourts / Telegrammoscowcourts / Telegram) Сковородин М.А. (Фото: moscowcourts / Telegram) Дениев Л.М. (Фото: moscowcourts / Telegram) Висаригов А.З. (Фото: moscowcourts / Telegram) Умаев Д.А. (Фото: moscowcourts / Telegram)

Конфликт со стрельбой около офиса Wildberries в центре Москвы произошел 18 сентября. По данным СК, ранения получили семь человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, два охранника офиса погибли.

У офиса компании находилась группа людей, в их числе Владислав Бакальчук. Он заявил, что собирался провести переговоры с руководством РВБ — объединенной компании маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ. Компания и Татьяна Бакальчук заявили, что «никаких встреч с Владиславом запланировано не было». Они также указали, что у Бакальчука не было доступа в офис, потому что он не является сотрудником, а как владелец 1% компании имеет право только запросить документы.

В Wildberries заявили, что стрельбу у офиса в «Романовом дворе» первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука. Предпринимателя задержали, его обвинили по ч. 2 ст. 105 УК (убийство), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство), ст. 317 (покушение на сотрудника правоохранительных органов) и ст. 330 (самоуправство).