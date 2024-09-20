Следствие попросило провести обыск у Владислава Бакальчука
Суд в Москве рассмотрит ходатайство следствия об обыске, не терпящем отлагательства, по месту жительства Владислава Бакальчука, сообщили РБК в Замоскворецком суде Москвы.
Владислава Бакальчука задержали накануне, 19 сентября, после перестрелки у офиса Wildberries. О задержании бизнесмена сообщали источники РБК, позже его адвокаты подтвердили задержание. Ему предъявили обвинение по ст. 105 ч. 2 (убийство) УК; ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство); ст. 317 УК (покушение на сотрудника правоохранительных органов) и ст. 330 УК (самоуправство), говорили адвокаты.
Бизнесмена задержали после конфликта с перестрелкой у входа в офис Wildberries 18 сентября. Конфликт произошел в бизнес-центре «Романов двор» в центре Москвы.
Бакальчук заявлял, что планировал провести переговоры с руководством РВБ, объединенной компании маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ. Глава компании Татьяна Бакальчук говорила, что «никаких встреч с Владиславом запланировано не было».
РВБ сообщала, что огонь открыли люди, которые сопровождали Владислава Бакальчука. Во время конфликта получили ранения семь человек, двое погибли.
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