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В Санкт-Петербурге задержали 12 человек за торговлю данными о поездах

Полиция задержала 12 подозреваемых в торговле данными о передвижении поездов
Подозреваемые продавали информацию, к которой незаконно получили доступ, основав компанию для использования данных. За четыре года они заработали около 100 млн руб. на этой деятельности

В Санкт-Петербурге задержали 12 человек за торговлю данными о поездах
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Полиция задержала в Санкт-Петербурге 12 подозреваемых в торговле стратегически важной информацией о передвижении железнодорожных составов, в том числе по России и за рубеж, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По ее словам, подозреваемые могут быть причастны к организации «неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации о передвижении железнодорожных составов по территории Российской Федерации». Криминальным бизнесом группа занималась с 2020 года, один из участников организации — экс-сотрудник информационно-вычислительного центра крупной железнодорожной компании. Он вступил в сговор со своими бывшими и действующими коллегами.

Для легализации противоправной деятельности участники группы создали коммерческую организацию, задекларировав в качестве своей деятельности использование баз данных и информационных ресурсов. Компания имела несколько десятков постоянных заказчиков, каждый из которых ежемесячно платил за доступ к информации от 500 тыс. до 1 млн руб. Общий доход группы за все время ее существования составил порядка 100 млн руб.

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Фото:Елена Майорова / Global Look Press

Доступ к сведениям о перевозках грузов продавали в том числе и зарубежным клиентам, что, по словам Волк, «могло угрожать транспортной безопасности и привести к разглашению стратегически важной информации». В ходе обысков в офисах и жилых помещениях полицейские изъяли компьютеры, средства связи, документы и другие предметы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 272 Уголовного кодекса (неправомерный доступ к компьютерной информации). Максимальный срок по ней — ограничение свободы на срок до двух лет. Восемь фигурантов отпустили под обязательство о явке, еще четырех задержали.

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Мир Ландау
Ирина Волк МВД Санкт-Петербург торговля информацией железнодорожный транспорт
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