«Ъ» узнал об иске жертв советских репрессий к краснодарским чиновникам

Репрессированные греки Панаетиди подали в суд на краснодарских чиновников за снижение почти вдвое компенсации за утраченное жилье, пишет «Ъ». Чиновники объяснили расчет численностью семьи

Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Семья депортированных греков Панаетиди подала в суд на министерство труда и соцразвития Краснодарского края, которое почти в два раза снизило размер денежной компенсации за утраченное жилье, пишет «Коммерсантъ».

Четырех детей Ивана Панаетиди — Анну, Ольгу, Надежду и Василия — выслали из Краснодарского края в Казахстан во время массовой депортации греков в 1942 году, они вернулись в Россию спустя несколько десятилетий, отмечает издание. В 2020-м семья потребовала от администрации Северского района Краснодарского края поставить их на учет в качестве нуждающихся в жилплощади. Сначала депортированным отказали, но они подали апелляцию. Со второй попытки внесли Панаетиди детей в льготную очередь, но предупредили, что за последние 20 лет никто из реабилитированных не дождался квартир, пишет «Ъ».

Согласно принятому закону № 1761-I «О реабилитации жертв политических репрессий» от 18 октября 1991 года, пострадавшими могут быть признаны дети репрессированных. В частности, они могут претендовать на жилье за счет государства в регионе, откуда выслали их родителей.

Тогда греки подали в суд с требованием о денежной компенсации за утраченное жилье и выиграли его. Министерство труда и соцразвития обязали выплатить денежные средства из расчета 33 кв. м площади на каждого реабилитированного. По словам адвоката семьи Ивана Калгина, Панаетиди оказались единственными в этом перечне.

В результате ведомство издало приказ о компенсации, рассчитанной по нормативу 18 кв. м на человека. Как пояснила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова, расчет обусловлен «численностью семьи», превышающей трех человек.

Как пояснил РБК Калгин, в мотивировочной части майского решения суда говорилось, что расчет должен происходить исходя из площади 33 кв. м.

Сторона защиты считает, что размер компенсации намеренно занизили в два раза. Более того, по словам Калгина, министерство отказывается предоставить семье соответствующий приказ.

«И это несмотря на решение суда и обещания министра на личном приеме, что оно будет исполнено и что деньги на это найдут, — сказал Калгин. — Удивительно, что те, кто по роду деятельности должен помогать реабилитированным получить положенную по закону компенсацию, несколько лет создают им препятствия».

Комментируя методику расчета компенсаций, юрист указал, что российское законодательство не считает членами одной семьи живущих раздельно братьев и сестер.

РБК направил запрос в министерство труда и социального развития и пресс-службу администрации Краснодарского края.