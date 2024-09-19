Прокуратура назвала число отмененных решений о признании жертв репрессий

С 2022 года в России проверили 14 тыс. заключений о реабилитации жертв репрессий, 4 тыс. отменили. В частности, прокуроры нашли факты реабилитации действовавших в ущерб СССР в Великую Отечественную войну, пояснили в ведомстве

Фото: Андрей Любимов / РБК

Прокуроры с 2022 года проверили 14 тыс. заключений о реабилитации жертв политических репрессий, из них 4 тыс. было отменено, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Как сообщил изданию официальный представитель ведомства Андрей Иванов, также в суды были направлены заключения об отказе в реабилитации 64 человек, из них 58 уже удовлетворены. Он пояснил, что решения об отмене заключений о реабилитации принимаются только «после тщательного изучения архивных уголовных дел и при необходимости истребования дополнительной информации».



«Лишь менее трети из изученных заключений отменяется, остальные признаются законными и обоснованными», — пояснил собеседник издания.

Иванов пояснил «Коммерсанту», что с 2020 года Главное уголовно-судебное управление (ГУСУ) надзорного ведомства, проверяя в том числе публикации СМИ, выявило факты реабилитации в конце 1990-х — начале 2000-х годов лиц, изменивших родине в период Великой Отечественной войны. В частности, речь шла о гражданах, которые добровольно вступили «в военизированные формирования вермахта и войска СС», служили в карательных батальонах и полицейских отрядах, а также сотрудничали с фашистами, «работая в созданных ими органах местного самоуправления».

При этом в Генпрокуратуре подчеркнули, что вопросы обоснованности реабилитации жертв репрессий 1920–1940-х и 1950-х годов «к предмету проверок не относятся».

Пересмотреть и отменить часть решений о реабилитации жертв политических репрессий, если реабилитированный совершил тяжкие преступления, Генеральная прокуратура предложила в начале сентября. Проект соответствующего приказа подготовил глава ведомства Игорь Краснов.

Порядок реабилитации жертв политических репрессий прописан в законе № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий». Заявления о реабилитации могут подать как сами репрессированные, так и любые граждане и общественные организации. Заявления подаются в МВД, если речь идет об административных репрессиях, например ссылках или депортациях, или в прокуратуру, если человек был репрессирован по суду или во внесудебном порядке. По каждому случаю проводится проверка, в ходе которой устанавливаются обстоятельства дела, и заявителю выдается справка о реабилитации либо уведомление об отказе.

По закону реабилитированные восстанавливаются в правах, воинских и специальных званиях, им возвращаются награды, предоставляются меры социальной поддержки и выплачиваются компенсации. Тем, кого лишили свободы или поместили на принудительное психиатрическое лечение, полагается единовременная компенсация из расчета 75 руб. за один месяц лишения свободы или лечения, но не более 10 тыс. руб. Наследники не могут получить эту компенсацию, кроме случаев, когда она была начислена, но не выплачена реабилитированному человеку.

Также реабилитированный может претендовать на возврат ему утерянного имущества или денежную компенсацию. За имущество без жилых домов предусмотрена компенсация в размере до 4 тыс. руб., за имущество с домами — до 10 тыс. Эту компенсацию могут получить наследники по закону первой очереди (дети, супруг и родители).

Как уточнил «Коммерсантъ», в случаях, когда решение о реабилитации прокуратура приняла на основании заявления осужденного или его родственников, ведомство не может отменить его самостоятельно и должно обратиться в суд. Когда решение принималось по собственной инициативе прокуратуры после изучения уголовных дел без заявления гражданина, она может сама отменить решение.