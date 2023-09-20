Красный Крест назвал «самый депрессивный месяц» 2023 года

Статистика обращений на психологическую горячую линию показывает, что чувство страха сменили апатия и депрессия. В отдельные месяцы специалисты получали много запросов, связанных с гневом и скорбью

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В этом году все меньше россиян жалуются на психологические проблемы, связанные с тревогой и страхом. Однако при этом возросло число граждан с симптомами депрессии. Об этом РБК рассказали в Российском Красном Кресте (РКК).

Там отметили, что с начала военной операции на Украине в феврале 2022 года более 28,5 тыс. человек обратились на единую горячую линию с запросом на оказание первой психологической помощи и психосоциальной поддержки. Более 500 человек оставили заявки на индивидуальное психологическое сопровождение с октября 2022 года. Около половины всех заявок поступило из столичного региона, Подмосковья и Краснодарского края.

В РКК добавили, что 61% обращавшихся за помощью — родственники военнослужащих и мобилизованных. С начала частичной мобилизации осенью 2022 года самой частой причиной их звонков были тревога и страх, однако с течением времени число таких обращений снизилось с 29,6 до 22,2% от общего числа.

Самым «депрессивным» месяцем 2023 года на данный момент стал май, когда до 20,8% выросло число запросов на индивидуальное психологическое сопровождение в связи с депрессией, в среднем доля подобных запросов составляет 17% от общего числа, сообщила РБК методист по психосоциальной поддержке РКК Анастасия Звягина. «Вероятно, это связанные процессы: когда на тревогу не остается сил, на ее место приходят апатия и истощение. Это нормальная реакция на стресс», — сказала она.

В июле до 33% от общего числа вырастало количество обращений в связи с чувством утраты и скорби, однако в августе этот показатель снизился до 11%, а средняя доля запросов на индивидуальное психологическое сопровождение по этим причинам составляет 8,5% от общего числа наблюдений.

Также специалисты Красного Креста отметили рост обращений в связи с агрессией и гневом. Максимум был зафиксирован в июне (41%).