 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Красный Крест назвал «самый депрессивный месяц» 2023 года

Красный Крест: россияне чаще всего жаловались на депрессию в мае
Сюжет
Военная операция на Украине
Статистика обращений на психологическую горячую линию показывает, что чувство страха сменили апатия и депрессия. В отдельные месяцы специалисты получали много запросов, связанных с гневом и скорбью
Фото: Michael Bihlmayer / Global Look Press
Фото: Michael Bihlmayer / Global Look Press

В этом году все меньше россиян жалуются на психологические проблемы, связанные с тревогой и страхом. Однако при этом возросло число граждан с симптомами депрессии. Об этом РБК рассказали в Российском Красном Кресте (РКК).

Там отметили, что с начала военной операции на Украине в феврале 2022 года более 28,5 тыс. человек обратились на единую горячую линию с запросом на оказание первой психологической помощи и психосоциальной поддержки. Более 500 человек оставили заявки на индивидуальное психологическое сопровождение с октября 2022 года. Около половины всех заявок поступило из столичного региона, Подмосковья и Краснодарского края.

В РКК добавили, что 61% обращавшихся за помощью — родственники военнослужащих и мобилизованных. С начала частичной мобилизации осенью 2022 года самой частой причиной их звонков были тревога и страх, однако с течением времени число таких обращений снизилось с 29,6 до 22,2% от общего числа.

Самым «депрессивным» месяцем 2023 года на данный момент стал май, когда до 20,8% выросло число запросов на индивидуальное психологическое сопровождение в связи с депрессией, в среднем доля подобных запросов составляет 17% от общего числа, сообщила РБК методист по психосоциальной поддержке РКК Анастасия Звягина. «Вероятно, это связанные процессы: когда на тревогу не остается сил, на ее место приходят апатия и истощение. Это нормальная реакция на стресс», — сказала она.

В июле до 33% от общего числа вырастало количество обращений в связи с чувством утраты и скорби, однако в августе этот показатель снизился до 11%, а средняя доля запросов на индивидуальное психологическое сопровождение по этим причинам составляет 8,5% от общего числа наблюдений.

Также специалисты Красного Креста отметили рост обращений в связи с агрессией и гневом. Максимум был зафиксирован в июне (41%).

Читайте на РБК Pro
Сделки с лицами из недружественных стран: ФНС хочет больше налогов
«Я заслуживаю особого отношения»: кто такие уязвимые нарциссы
Atlassian закрывает аккаунты: что делать компаниям
«Свяжешься — жди банкротства»: как устроена налоговая система Узбекистана
Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
Красный Крест депрессия Военная операция на Украине частичная мобилизация
Материалы по теме
В российских аптеках возникла нехватка антидепрессанта «Прозак»
Бизнес
Психологи рассказали о росте числа жалоб на депрессию после 21 сентября
Общество
Губернатор назвал песни «потомков рабов» причиной депрессии у россиян
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 сентября
EUR ЦБ: 102,92 (-0,17) Инвестиции, 19 сен, 16:52 Курс доллара на 20 сентября
USD ЦБ: 96,22 (-0,42) Инвестиции, 19 сен, 16:52
Африка резко снизила использование рубля в расчетах за экспорт из России Финансы, 08:00
«Тинькофф» запустил «фабрику роботов» для разговоров с мошенниками Финансы, 08:00
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:38
Красный Крест назвал «самый депрессивный месяц» 2023 года Общество, 07:30
Польский министр допустил прекращение помощи Украине Политика, 07:28
Экономика нищеты: почему российские сотрудники будут все беднее Pro, 07:00
Власти решили продлить сроки регистрации бизнеса в новых регионах Экономика, 07:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Сочи загорелась цистерна с дизелем возле аэропорта Общество, 06:50
Шольц выступил за реформирование Совбеза ООН Политика, 06:48
Первое судно покинуло Украину по «альтернативному зерновому коридору» Политика, 06:13
Безопасность, утечки и переход на российское ПО: что движет ИТ вперед РБК и Softline, 06:01
В G7 сочли, что бои на Украине продолжатся еще шесть-семь лет Политика, 05:42
Российские военные уничтожили до 50 штурмовиков «Азова» Политика, 05:41
Япония нарастила экспорт медицинских изделий в Россию Экономика, 05:20