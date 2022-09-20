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Пожар охватил склад в Санкт-Петербурге. Видео

В Шушарах в Петербурге загорелся склад холодильного оборудования. Огонь охватил площадь порядка 1 тыс. кв. м. Как выглядит пожар — в видео РБК

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В Петербурге загорелся склад на площади 1 тыс. кв. м
Общество
Фото:ГУ МЧС по г. Санкт-Петербургу

Теги
склад Санкт-Петербург
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