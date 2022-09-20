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Курс евро на 20 сентября
EUR ЦБ: 60,04
(+0,17)
Инвестиции, 19 сен, 16:01
Курс доллара на 20 сентября
USD ЦБ: 60,17
(+0,13)
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В России за сутки выявили 46 тыс. случаев COVID при 4 тыс. госпитализаций
Общество, 11:58
Конференция РБК «Недвижимость России: развитие в условиях новой экономики
Партнерский материал, 11:57
Инвесторы наторговали почти на ₽10 млрд за первую неделю вечерних торгов
Инвестиции, 11:53
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Мода выходит из моды: как составить классический базовый гардероб
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Глава WADA отреагировал на завершение расследования по делу Валиевой
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Турецкий банк Ziraat Bank сообщил о продолжении обслуживания карт «Мир»
Политика, 11:41
Госдума рассмотрит ввод в УК понятий «мобилизация» и «военное время»
Политика, 11:41
Совет директоров стоит перед дилеммой. Как ее разрешить
Pro, 11:37
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Политика, 11:37
Dentsu спрогнозировала падение рекламного рынка в России на 18%
Технологии и медиа, 11:33
В Херсонской области призвали немедленно провести референдум
Политика, 11:32
Производители вакцин подешевели на $10 млрд после слов Байдена
Инвестиции, 11:30
Оцените цифровую зрелость вашего бизнеса
РБК и S+Консалтинг, 11:29
Российским туристам порекомендовали взять наличную валюту в Турцию
Финансы, 11:27
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Пожар охватил склад в Санкт-Петербурге. Видео
В Шушарах в Петербурге загорелся склад холодильного оборудования. Огонь охватил площадь порядка 1 тыс. кв. м. Как выглядит пожар — в видео РБК
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В Петербурге загорелся склад на площади 1 тыс. кв. м
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www.adv.rbc.ru
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