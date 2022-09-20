В Петербурге загорелся склад на площади 1 тыс. кв. м

Фото: ГУ МЧС по г. Санкт-Петербургу

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На складе в поселке Шушары в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошел пожар, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Пожар начался в складском здании 40х110 м. Огонь распространился на площади 1 тыс. кв. м.

Информации о пострадавших нет. К тушению огня привлекли более 70 человек и 14 единиц техники, сообщило МЧС России.

Накануне вечером в Ижевске произошел пожар на лакокрасочном заводе. Огонь распространился на площади более 5 тыс. кв. м, у здания частично обрушилась кровля.

По предварительной информации, никто не пострадал. Утром 20 сентября пожар потушили.