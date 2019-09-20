Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 63,85 (-0,37) Quote, 12:35
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 70,6 (-0,34) Quote, 12:35
Глава фонда «Спаси жизнь» заявила о попытке выселить больных раком детей Общество, 22:57 WSJ узнала о давлении Трампа на Зеленского во время телефонного разговора Политика, 22:52 AP назвало число приехавших на «штурм» «Зоны-51» людей Общество, 22:39 Чубайс заявил о «тяжелой наследственности» России в вопросах эмиграции Общество, 22:14 Медведев поручил правительству увеличить доход от туризма в три раза Общество, 22:03 ARD узнал о новых подозрениях в адрес России из-за допинга Спорт, 21:57 В Совфеде предложили «не драматизировать» отмену праздников Общество, 21:54 Зеленский подписал указ о неотложных мерах в украинской экономике Политика, 21:50 Устинов записал видеообращение после освобождения из СИЗО Общество, 21:44 Российскую теннисистку отстранили за попытку продать место на турнире Спорт, 21:44 В Белом доме назвали темы для встречи Зеленского и Трампа Политика, 21:34 Главный тренер «Спартака» отказался уходить после 4-го поражения клуба Спорт, 21:28 Профсоюз футболистов попросит РФС условно заявить Кокорина за «Зенит» Спорт, 21:27 Появилось видео стрельбы захватившего мост в Киеве по полицейским дронам Общество, 21:18
Общество ,  
0 
Чубайс заявил о «тяжелой наследственности» России в вопросах эмиграции
Глава «Роснано» напомнил, что у страны тяжелая наследственность, и рассказал о судьбе расстрелянного в 1938 году экономиста Кондратьева. О желании эмигрировать во время опроса ранее говорили более 40% молодых россиян
Анатолий Чубайс (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в ходе лекции в Московском физико-техническом институте (МФТИ) заявил, что вопрос эмиграции является сложным для каждого квалифицированного специалиста. Таким образом он ответил корреспонденту «Ведомостей», который интересовался возможным влиянием московских протестов на утечку кадров из России.

По словам Чубайса, вопрос отъезда из страны является «очень интимным». «На него каждый отвечает сам, никакие советы тут не срабатывают», — добавил глава «Роснано».

В качестве примера Чубайс привел пример из истории и напомнил про социолога Питирима Сорокина, которого экономист Николай Кондратьев уговаривал не покидать Советский Союз. «В итоге Сорокин стал основоположником новой науки социологии, а Кондратьев был расстрелян государством российским. У нас тяжелая наследственность в этом вопросе», — добавил Чубайс.

Кондратьев, создавший в 1920-е годы теорию «больших циклов коньюнктуры», в 1930 году был арестован по «делу Трудовой крестьянской партии». После нескольких лет в тюрьме в 1938 году он был приговорен к расстрелу.

Сорокин в 1922 году был выслан из Советской России. В 1931–1959 годах он работал в Гарвардском университете. В 1968 году Сорокин умер в американском штате Массачусетс.

В конце июля президент Владимир Путин в ходе посещения Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына напомнил, что после распада Российской империи за рубежом оказались 10 млн человек, а после распада СССР — еще 25 млн. «Это конкретные люди, это судьбы, это огромная часть нашей страны. Такие колоссальные потери», — заявил президент. Путин призвал не забывать об этом и «понимать, что было причиной этих катастроф», для того чтобы подобное не повторилось.

В феврале этого года Левада-центр провел опрос, из результатов которого следовало, что около 41% россиян в возрасте от 18 до 24 лет заявили о желании уехать за границу на постоянное место жительства. В возрасте от 25 до 39 лет о желании эмигрировать сообщили 24% опрошенных. Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, комментируя эти данные, назвал идею отъезда из страны, «чтобы самореализоваться, ошибочной в корне». «Ни в одной стране мира никогда не будет сопоставимых условий для развития и роста, как в России», — добавил он.

Протестные акции в поддержку независимых кандидатов в городскую думу прошли в столице с середины июля. Часть из них, в частности митинги 14, 27 июля и 3 августа, были не согласованы с московскими властями. Несогласованные акции сопровождались массовыми задержаниями, также были возбуждены уголовные дела о применении насилия в отношении силовиков и о массовых беспорядках.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Анатолий Чубайс, Роснано
Материалы по теме
Чубайс назвал правоохранительную систему тормозом роста экономики страны
Экономика
Чубайс в ответ на критику Лисина рассказал анекдот
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter