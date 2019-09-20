Чубайс заявил о «тяжелой наследственности» России в вопросах эмиграции

Глава «Роснано» напомнил, что у страны тяжелая наследственность, и рассказал о судьбе расстрелянного в 1938 году экономиста Кондратьева. О желании эмигрировать во время опроса ранее говорили более 40% молодых россиян

Анатолий Чубайс (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в ходе лекции в Московском физико-техническом институте (МФТИ) заявил, что вопрос эмиграции является сложным для каждого квалифицированного специалиста. Таким образом он ответил корреспонденту «Ведомостей», который интересовался возможным влиянием московских протестов на утечку кадров из России.

По словам Чубайса, вопрос отъезда из страны является «очень интимным». «На него каждый отвечает сам, никакие советы тут не срабатывают», — добавил глава «Роснано».

В качестве примера Чубайс привел пример из истории и напомнил про социолога Питирима Сорокина, которого экономист Николай Кондратьев уговаривал не покидать Советский Союз. «В итоге Сорокин стал основоположником новой науки социологии, а Кондратьев был расстрелян государством российским. У нас тяжелая наследственность в этом вопросе», — добавил Чубайс.

Кондратьев, создавший в 1920-е годы теорию «больших циклов коньюнктуры», в 1930 году был арестован по «делу Трудовой крестьянской партии». После нескольких лет в тюрьме в 1938 году он был приговорен к расстрелу.

Сорокин в 1922 году был выслан из Советской России. В 1931–1959 годах он работал в Гарвардском университете. В 1968 году Сорокин умер в американском штате Массачусетс.