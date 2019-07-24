Путин напомнил о причинах российской эмиграции

Президент России Владимир Путин в ходе посещения Дома русского зарубежья имени писателя Александра Солженицына в Москве заявил о важности помнить о причинах русской эмиграции — как после крушения Российской империи, так и после распада СССР. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Жизнь российской эмиграции всегда неразрывно была связана, духовно всегда была связана с Родиной, с Россией, — заявил Путин. — В этом особенность, я считаю, именно российской эмиграции».

По словам президента, эмиграция вносила и продолжает вносить большой вклад в духовную жизнь страны. «И мы должны это знать, помнить, учитывать, иметь в виду и использовать в сегодняшней работе», — сказал он.

Он напомнил, что после распада Российской империи за рубежом оказались 10 млн человек, а после распада СССР — еще 25 млн. «Это же конкретные люди, это судьбы, это огромная часть нашей страны. Такие колоссальные потери», — заявил президент. Путин призвал не забывать об этом и «понимать, что было причиной этих катастроф», для того чтобы подобное не повторилось.