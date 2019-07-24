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United Technologies $165 (+22,68%) прогноз CFRA к 23.04.20
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Путин напомнил о причинах российской эмиграции

Президент России Владимир Путин в ходе посещения Дома русского зарубежья имени писателя Александра Солженицына в Москве заявил о важности помнить о причинах русской эмиграции — как после крушения Российской империи, так и после распада СССР. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Жизнь российской эмиграции всегда неразрывно была связана, духовно всегда была связана с Родиной, с Россией, — заявил Путин. — В этом особенность, я считаю, именно российской эмиграции».

По словам президента, эмиграция вносила и продолжает вносить большой вклад в духовную жизнь страны. «И мы должны это знать, помнить, учитывать, иметь в виду и использовать в сегодняшней работе», — сказал он.

Он напомнил, что после распада Российской империи за рубежом оказались 10 млн человек, а после распада СССР — еще 25 млн. «Это же конкретные люди, это судьбы, это огромная часть нашей страны. Такие колоссальные потери», — заявил президент. Путин призвал не забывать об этом и «понимать, что было причиной этих катастроф», для того чтобы подобное не повторилось.

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В ходе визита глава государства осмотрел экспозиции, посвященные истории русской эмиграции и культурному наследию соотечественников за рубежом. Он также оставил запись в книге почетных посетителей. Как отмечается в сообщении Кремля, в музее президента сопровождали общественный деятель, вдова писателя Наталия Солженицына, а также столичный мэр Сергей Собянин.

Александр Солженицын в 1974 году был лишен советского гражданства и выслан из СССР в связи с публикацией в самиздате романа «Архипелаг ГУЛАГ». В 1970 году ему присудили Нобелевскую премию по литературе с формулировкой «за нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы». Получить ее писатель смог только четыре года спустя, уже после высылки. В 1990 году его восстановили в советском гражданстве.
 

Теги: Владимир Путин, эмиграция, Александр Солженицын
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