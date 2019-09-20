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Киев объявил о планах продать крейсер «Украина»
«Украина», которую строили с 1984 года, оказалась не нужна военным. У украинской армии нет задач, для которых предназначен ракетный крейсер
Ракетный крейсер «Украина» (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Руководитель концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус в интервью Deutsche Welle заявил, что рассчитывает продать «Украину» — единственный ракетный крейсер, которым располагает военный флот этой страны. По его словам, на Украине «нет потребности в крейсере такого масштаба», а потому сейчас стоит вопрос о его продаже.

Свою позицию Абромавичус объяснил тем, что украинским военным необходимы корабли меньшего масштаба.

В середине июля ситуацию с «Украиной» комментировал Степан Полторак, который на тот момент являлся министром обороны. По его словам, крейсер сейчас находится в таком состоянии, что его оборудование непригодно к использованию. Помимо этого у вооруженных сил нет задач по сопровождению на большие расстояния авиаударных группировок, а именно для этого «Украина» и предназначена.

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Строительство крейсера «Украина» началось в 1984 году, в 1990-м его спустили на воду. С 2015 года обслуживанием судна занимался Николаевский судостроительный завод (входит в состав «Укроборонпрома»). В декабре 2017 года Минобороны страны заявило, что не заинтересовано в достройке ракетного крейсера.

В феврале 2018 года Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила российские спецслужбы в том, что в 2015 году они планировали подорвать крейсер с «целью дестабилизации ситуации в стране и дискредитации Украины перед мировым сообществом». Однако дальнейшего развития эта история не получила.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Айварас Абромавичус, Украина
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