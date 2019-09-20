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В дагестанской колонии заключенные попытались устроить бунт
В УФСИН утверждают, что ситуацию удалось урегулировать без применения спецсредств. На фотографиях из колонии видны поломанная мебель и выломанные двери
Фото: southdag05 / Instagram

В колонии № 7 в Кумторкалинском районе Дагестана произошел бунт. В региональном УФСИН сообщили, что попытку дестабилизировать обстановку путем вовлечения заключенных в проведение протестных действий предприняли «несколько осужденных, поддерживающих криминальную субкультуру».

В управлении заявили, что обстановку удалось урегулировать после переговоров с осужденными без применения физической силы и спецсредств.

На фотографиях, которые приводит РИА «Дагестан», видно разбитую мебель и выломанные двери в одном из административных зданий колонии.

По данным Telegram-канала Baza, к организации бунта причастны «воры в законе» Зиявудин Абдулхаликов и Шамиль Магомедов, которые в начале сентября были осуждены по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании для организаторов, лидеров и участников преступных сообществ в начале апреля. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что лидеры преступных сообществ благодаря своему положению зачастую избегают уголовной ответственности. Ранее УК устанавливалась ответственность для лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии, только при совершении им преступления.

Автор: Артем Филипенок
Теги: бунт, колония, Дагестан
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