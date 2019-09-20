Главу красноярской колонии отстранили после банкета со стриптизом

Региональное управление ФСИН проводит проверку после появления в Сети видео, на котором предположительно сотрудники колонии танцуют стриптиз

Фото: Krsk01 / Telegram

Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в Сети видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных. Об этом говорится на сайте ГУ ФСИН по Красноярскому краю, в ведении которого находится колония.

Как уточняет «Тайга.Инфо», речь идет о ролике, который опубликовал Telegram-канал «Красноярск № 1». На кадрах видно, как трое мужчин в камуфляжной одежде, похожей на форму сотрудников ФСИН, стоят на табуретках и раздеваются под музыку. Им помогают три женщины (одетые), одна из них также в камуфляжной форме. Другие участники праздника снимают происходящее на телефон и поддерживают раздевающихся. На видео также можно увидеть накрытый стол с едой и напитками.

Приславший ролик подписчик канала утверждал, что таким образом сотрудники колонии «празднуют День лесника». В сообщении ГУ ФСИН отмечается, что «мероприятие» проводилось не на территории колонии, а в поселке клуба Тамтачет.

На сайте красноярского управления ФСИН также указано, что колонией, которая находится в 468 км от Красноярска, руководит Александр Трефилов. По данным «Тайга.Инфо», он возглавляет колонию с июня 2019 года. До этого Трефилов руководил красноярской ИК-24.