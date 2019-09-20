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«Известия» сообщили о планах Минобороны поменять правила воинского учета
Согласно предлагаемым нововведениям, военкоматы будут ставить на учет призывников фактически проживающих в районе комиссариата, а не только имеющих там прописку или временную регистрацию
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Минобороны разработало поправки в положение о воинском учете, предусматривающие, что военкоматы будут брать на учет всех молодых людей, фактически находящихся в зоне их ответственности, а не только тех, чье проживание там зафиксировано в паспорте, пишет газета «Известия» со ссылкой на документ.

Ожидается, что нововведения вступят в силу в конце 2019 года, заявили изданию три источника в военном ведомстве.

В действующей редакции положения говорится, что воинский учет граждан ведется «по месту их жительства или месту пребывания». То есть к военкомату приписывают только тех, кто прописан либо имеет временную регистрацию в районе, за который отвечает комиссариат.

В новой редакции формулировку дополнят словами «в том числе не подтвержденным регистрацией по месту жительства или месту пребывания». Находить тех, кто фактически живет на территории, военкоматы планируют через информацию от учебных заведений и предприятий. Ставить на учет таких граждан будут по месту пребывания.

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Сейчас многие призывники, переезжающие в другой город ради учебы или работы, по тем или иным причинам не могут получить регистрацию и, как следствие, встать на учет в военкомате. Авторы поправки считают, что нововведения помогут как обеспечить права молодых людей, так и повысить качество и достоверность воинского учета.

Кроме того, правила, связанные с регистрацией, использовали те, кто пытался избежать воинской службы — направляемые им повестки не доходили до уехавшего в другой город адресата, а военкомат по месту фактического проживания такими призывниками не интересовался.

Учредитель ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев считает, что поправки сделают контроль за призывниками более эффективным. «Раньше потенциальный призывник должен был ехать к месту регистрации и оттуда идти в армию. Далеко не все это делали», — сказал он. По его словам, работодатели и образовательные учреждения должны будут сообщать военкоматам о потенциальных призывниках, проживающих без регистрации.

Автор: Константин Нагаев
Теги: военкомат, призывники
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