«Известия» сообщили о планах Минобороны поменять правила воинского учета

Согласно предлагаемым нововведениям, военкоматы будут ставить на учет призывников фактически проживающих в районе комиссариата, а не только имеющих там прописку или временную регистрацию

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Минобороны разработало поправки в положение о воинском учете, предусматривающие, что военкоматы будут брать на учет всех молодых людей, фактически находящихся в зоне их ответственности, а не только тех, чье проживание там зафиксировано в паспорте, пишет газета «Известия» со ссылкой на документ.

Ожидается, что нововведения вступят в силу в конце 2019 года, заявили изданию три источника в военном ведомстве.

В действующей редакции положения говорится, что воинский учет граждан ведется «по месту их жительства или месту пребывания». То есть к военкомату приписывают только тех, кто прописан либо имеет временную регистрацию в районе, за который отвечает комиссариат.

В новой редакции формулировку дополнят словами «в том числе не подтвержденным регистрацией по месту жительства или месту пребывания». Находить тех, кто фактически живет на территории, военкоматы планируют через информацию от учебных заведений и предприятий. Ставить на учет таких граждан будут по месту пребывания.