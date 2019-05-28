В правительстве поддержали увеличение штрафов за неявку в военкомат

Правкомиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, согласно которому предлагается кратно увеличить штрафы за неявку в военкомат без уважительной причины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект официального отзыва кабмина.

Инициативу в январе представили депутаты Законодательного собрания Еврейской автономной области. Парламентарии предлагают установить за неявку в военкомат по повестке штраф от 500 руб. до 3 тыс. руб. (сейчас — от 100 до 500 руб.). Речь также идет о неявке для постановки на учет или снятия с учета, и внесения изменений в документы при переезде.

Законопроект подразумевает, что штраф за «несообщение в установленный срок» об изменении семейного положения, образования, должности или места работы, а также о переезде на новое место жительства увеличится в шесть раз. Такое же наказание авторы документа предлагают применять за уклонение от медицинского освидетельствования или обследования по направлению комиссии по постановке на учет.

Парламентарии также предлагают увеличить штраф для должностных лиц за несообщение сведений о гражданах, состоящих или обязанных состоять на воинском учете, до 1–3 тыс. руб. (сейчас — от 300 до 1 тыс. руб.). Речь идет в том числе о сотрудниках вузов или организаций, которые не уведомили о принятых на учебу (работу) либо уволенных гражданах, которые должны состоять, но не состоят на учете.