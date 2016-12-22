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СМИ узнали о версии пранка в деле о новом отравлении в Солсбери
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СМИ узнали о версии пранка в деле о новом отравлении в Солсбери
Отравление Скрипалей, 19:22
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СМИ узнали о версии пранка в деле о новом отравлении в Солсбери
Инцидент в ресторане Солсбери, где двое посетителей 16 сентября были госпитализированы с признаками отравления, мог быть розыгрышем, сообщили источники Би-би-си в британской полиции
Фото: Jonathan Brady / PA Images / ТАСС

Полиция, ведущая расследования инцидента в одном из ресторанов Солсбери, рассматривает в качестве одной из версий случившегося мистификацию, сообщает Би-би-си со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

16 сентября из ресторана Prezzo были отправлены в больницу 30-летняя уроженка России Анна Шапиро и ее 42-летний супруг Алекс Кинг. Позднее Шапиро заявила The Sun, что она сама и ее муж стали жертвами направляемых из Кремля отравителей. Со ссылкой на свои источники газета тогда сообщала, что пара могла быть отравлена стрихнином.

Однако уже 19 сентября обоих пострадавших выписали из больницы, заявив, что никаких следов отравляющих веществ в их организмах обнаружить не удалось, а со здоровьем у них все в порядке.

В свою очередь местная полиция сообщила, что не усматривает связи инцидента 16 сентября с отравлением в марте 2018 года в ресторане Zizzi в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Представитель полиции пояснил, что ведется «рутинное» расследование, в ходе которого полицейские уже опросили Шапиро и намерены поговорить с Кингом.

​Би-би-си напоминает, что в 2006 году Кинг принял участие в розыгрыше наследника британского престола. Шутник затесался в группу знаменитостей, с которыми встречался принц Чарльз, а позднее рассказал о розыгрыше в интервью СМИ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 сентября сказал, что в Кремле не считают нужным комментировать заявления о причастности Москвы к отравлению Шапиро и Кинга. «Абсурдность подавляющего большинства информации, которая идет из Солсбери, абсолютно очевидна», — сказал глава пресс-службы Кремля.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Великобритания , отравление
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