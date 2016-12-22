«Коммерсантъ» рассказал о новых видах автомобильных номеров

У госномеров в соответствии с приказом Росстандарта поменяются размер и форма. Например, знаки на мопедах станут меньше, а номера на японских праворульных машинах будут больше напоминать квадрат

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Согласно утвержденному Росстандартом приказу, ​в России с 1 января следующего года будет действовать новый ГОСТ — «Знаки государственные регистрационные транспортных средств». Ознакомиться с соответствующим документом удалось газете «Коммерсантъ».

Подобная инициатива, как отмечает издание, разрабатывалась с 2016 года. Идею об утверждении нового стандарта тогда выдвинул Научный центр безопасности дорожного движения МВД.

Новый ГОСТ, по информации газеты, вводит десять новых типов регистрационных знаков. Среди них — номера для мотоциклистов, мопедов, японских и американских машин, а также ретро- и спортивных автомобилей.

Первые смогут установить на свой байк номера уменьшенного размера (190 мм на 145 мм вместо нынешних 245 мм на 160 мм). Необходимость подобного стандарта «Коммерсантъ» объясняет тем, что в России много владельцев зарубежных мотоциклов. У них же в свою очередь место для размещения номерных знаков предназначено для крепления номеров другой формы и размера, нежели тех, которые используют в России. В результате отечественным мотолюбителям приходится использовать переходники для крепления знаков, в противном случае номера просто сорвет потоком воздуха.

Такого же размера, согласно документу, будут и номера для мопедов (они появятся в России впервые). От мотоциклетных госзнаков их можно будет отличить по набору цифр и букв (у мопедов по ГОСТу номер должен выглядеть как ММ55АА77RUS; у мотоциклов — 1133АА77RUS). Этот автомобильный знак, как пояснил газете источник, будет предназначен для владельцев макси-скутеров, которые полноценными мотоциклами не являются, но обладают двигателями объемом более 50 куб. см. Мопедов с маленькими двигателями госстандарт не коснется.

Помимо этого в соответствии с документом в России должны будут появиться номера, рассчитанные на задние площадки японских праворульных и американских автомобилей с нестандартным местом крепления знака (у многих таких машин задняя площадка квадратная). Подобное, как отмечает издание, можно наблюдать на машинах, которые были ввезены в Россию не через дилеров, а «серым» образом. Сейчас в России, по оценкам «Автостата», как уточняет «Коммерсантъ», доля машин с правым расположением руля составляет 8,2% (4,1 млн транспортных средств). По американским автомобилям точной статистики нет. Для этих машин согласно ГОСТу будет предусмотрен номер размера 290 мм на 170 мм.

Также особые номера получат ретроавтомобили и спорткары — их отличительной чертой должны стать буквы К и С в начале номера, отделенные чертой. «Коммерсантъ» приводит примеры подобных номеров для ретроавтомобиля — К ММ97677RUS и для спортивного — С ММ97677RUS.

В июле Госдума в третьем чтении одобрила законопроект об упрощении получения номерных знаков и регистрации автомобилей. Документ, уже подписанный президентом, должен вступить в силу через год. В соответствии с законом за табличкой с номерным знаком водитель сможет не идти в ГИБДД: заказать номер можно будет у стороннего производителя. Компании, которые получат право производить таблички с регистрационными номерами, внесут в специальный реестр, а предельные тарифы на изготовление номеров для них разработает Федеральная антимонопольная служба.