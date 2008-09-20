Кусок Берлинской стены продан почти за 8 тыс. евро

В столице Германии фрагмент Берлинской стены был продан с аукциона за 7 800 евро, сообщает Би-би-си. По словам аукционного дома, проводившего торги, это один из немногих сохранившихся кусков стены. Покупателем стала частная фирма, которая планирует выставить фрагмент в здании своего офиса.

Ранее с различных аукционов неоднократно продавали поддельные фрагменты Берлинской стены, однако устроители аукциона уверяют, что проданный ими, является подлинным.

Берлинская стена, разделявшая в свое время два немецких государства, была возведена в 1961г. По разным данным, за все время ее существования при попытке пересечь границу погибли от 124 до 1200 человек. В 1989г., когда произошло объединение ФРГ и ГДР, стена была снесена. Большая часть стены пошла на строительство дорог, а отдельные фрагменты попали в музеи в качестве памятников истории.