Мужчина спрятал фаллоимитаторы в колбасу

Работники мясного магазина, расположенного в немецком городе Мангейм (Mannheim), всегда полагали, что продают достаточно вкусные мясные продукты, чтобы людям не приходило в голову использовать их не в продовольственных целях. Поэтому они были очень удивлены, когда обнаружили, что один из покупателей переправляет за границу в их колбасе секс-игрушки.

Работники мясного магазина, расположенного в немецком городе Мангейм (Mannheim), всегда полагали, что продают достаточно вкусные мясные продукты, чтобы людям не приходило в голову использовать их не в продовольственных целях. Поэтому они были очень удивлены, когда обнаружили, что один из покупателей переправляет за границу в их колбасе секс-игрушки.

Пожилой мужчина в возрасте около 50 лет купил в магазине два больших батона колбасы. Однако на следующий день он вернулся и на ломаном английском попросил работника магазина упаковать их и подержать сутки в магазинном холодильнике, пообещав забрать покупку на следующий день перед своим вылетом в Дубай.

Как сообщает Reuters, от внимания продавца не ускользнуло, что колбаса стала значительно тяжелее с того момента, как была продана мужчине. Терзаемый сомнениями, он вызвал полицию. Прибывшие на место происшествия полицейские вскрыли колбасу и обнаружили, что ее состав претерпел заметные изменения, в частности, внутрь батонов были помещены два латексных фаллоимитатора.

Представители правопорядка затрудняются сказать, почему мужчина поместил интимные игрушки именно в колбасу. "Он мог бы положить их в буханку хлеба. Здесь это не карается законом. Вопрос другой: что скажут на это его покупатели в Дубае?" - сказал представитель полиции.