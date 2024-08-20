В правительстве одобрили новое условие списания кредитов военным

Сейчас долги по кредитам военнослужащего и членов его семьи списываются в случае смерти военного и получения им инвалидности I группы. Предлагается добавить к основаниям для этого получение награды за выполнение задач в зоне боев

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Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект о списании участникам военных действий на Украине и их семьям кредитов и долгов по ЖКХ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правительстве. Условиями для этого будут награждение военнослужащего, гибель или увольнение с военной службы по возрасту или после истечения срока контракта.

Согласно пояснительной записке, к основаниям для прекращения обязательств военнослужащего или его супруги (супруга) по кредитному договору предлагается добавить получение государственной награды за выполнение задач в ходе боевых действий на Украине.

Сейчас долги по кредитам военнослужащего и членов его семьи спишут в случае смерти военного, в том числе из-за увечья, ранения, травмы либо контузии, а также если он получит инвалидность I группы.

Законопроектом также предусмотрено прекращение исполнительного производства из-за долгов по ЖКХ «в случае гибели военнослужащих при выполнении задач в период проведения СВО, либо позднее указанного периода, но вследствие увечья или заболевания, полученных в ходе спецоперации, или же в случае объявления судом военнослужащего умершим, а также со дня награждения военнослужащих госнаградой или со дня увольнения указанных лиц с военной службы по возрасту, истечении срока контракта либо признания их негодными к военной службе по состоянию здоровья», следует из записки.

По закону мобилизованные и контрактники, а также члены их семей могут рассчитывать на кредитные каникулы по потребительским займам, которые они взяли до мобилизации или до начала участия в военной операции. Они предоставляются на весь срок мобилизации, действия контракта или прохождения службы плюс 30 дней. Кредитные каникулы могут продлеваться на время, пока заемщик находится в стационаре на лечении от ранений, травм, контузий или заболеваний, полученных в ходе боевых действий, а также на время, пока военнослужащий признан безвестно отсутствующим.

В апреле этого года Владимир Путин подписал закон о списании процентов по кредитам участников военных действий на Украине. Речь идет о начисленных в период кредитных каникул процентах по потребительским кредитам. Если проценты были же уплачены, банк должен перенаправить эти средства на погашение основного долга.

Осенью прошлого года всех участников боевых действий и их семьи освободили от пеней за неуплату коммунальных услуг.