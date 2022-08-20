В Литве выставили на торги усадьбу Петра Столыпина

Находящаяся в Литве усадьба Калнаберже, принадлежавшая премьер-министру Российской империи Петру Столыпину (1862-1911), выставлена на торги. Об этом сообщил литовский Банк Активов (Turto Bankas), отвечающий за надзор за государственной недвижимостью.

«Стартовая цена объекта составляет €53,7 тыс. Регистрация участников аукциона начнется 12 сентября», — сказано в сообщении.

В усадебный комплекс, находящийся в Кедайнском районе, входят пять построек, сохранившиеся полностью либо частично, в том числе главный усадебный дом площадью 507 кв. м, а также парк, разбитый в середине XIX века, и более 13 га земли.

Усадьба Калнаберже стала собственностью семьи Столыпиных в результате расчета за карточный долг. Ее таким образом выиграл отец будущего премьера. Затем она перешла сыну. До того, как подняться по карьерной лестнице до должности премьер-министра, Столыпин более десяти лет служил в губернском Ковно (старое название литовского Каунаса) уездным предводителем дворянства. По значимости это была вторая после губернатора должность

Петр Столыпин занимал должность главы совета министров Российской империи с 1906-го по 1911 год. Он провел целый ряд законопроектов, которые вошли в историю как «столыпинская аграрная реформа», главным содержанием которой было введение частной крестьянской земельной собственности. Кроме этого, именно Столыпин воплотил в жизнь активную переселенческую политику, направленную в том числе на освоение Сибири и Дальнего Востока.



Среди других мероприятий Столыпина на посту премьер-министра — проведение реформы судебной системы, укрепление обороноспособности, решение большого блока социальных вопросов, борьба с терроризмом. При его премьерстве страна вышла на первое место в мире по темпам экономического роста, на пятое место — по объему экономики. Столыпин умер после покушения в сентябре 1911 года.