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В Смоленской области мужчина ранил знакомого и начал стрелять из окна

Стрельба произошла на фоне конфликта мужчины со знакомым. Злоумышленник начал стрелять из окна дома и ранил знакомого несколько раз в грудь и живот. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Смоленской области в Ельне пьяный мужчина ранил своего знакомого, а затем открыл стрельбу из окна дома. Об этом сообщают источники «Интерфакс» и телеканала РЕН ТВ.

«Мужчина злоупотребил алкоголем, повздорил со знакомым и несколько раз выстрелил в него. Затем открыл стрельбу из окна дома по улице», — рассказал собеседник агентства. Источник «Интерфакс» уточнил, что раненного мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По данным РЕН ТВ, пострадавший был ранен в грудь и живот. Источник телеканала также добавил, что злоумышленник стрелял из охотничьего ружья, сейчас он закрылся в доме, полиция пытается уговорить его сдаться.

Telegram-канал Mash сообщает, что злоумышленник стреляет по автомобилям.

«Информация уточняется», — заявили РБК в пресс-службе регионального СУ СКР. РБК обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МВД.

Как позже сообщили РБК в пресс-службе регионального СУ СКР, стрелявшего мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК (покушении на убийство). По данным ведомства, между 59-летним мужчиной и его 58-летним знакомым произошел конфликт. «Подозреваемый взял огнестрельное оружие и выстрелил в знакомого, причинив ему телесные повреждения в виде ранений живота, спины и руки», — говорится в сообщении.

В Тульской области мужчина застрелил двухлетнего ребенка и ранил мать
Общество
Фото:АГН «Москва»

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9 августа в Щекинском районе Тульской области 69-летний мужчина, находивший в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с двухлетней дочерью. Ребенок от полученного ранения погиб, его мать госпитализировали. Мужчину задержали, СК возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц). Как сообщал РЕН ТВ, мужчина открыл стрельбу из-за «обидных слов» детей.

Авторы
Алена Прохоренко Алена Прохоренко, Татьяна Стекольникова
Смоленская область стрельба
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