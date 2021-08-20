В Смоленской области мужчина ранил знакомого и начал стрелять из окна

Стрельба произошла на фоне конфликта мужчины со знакомым. Злоумышленник начал стрелять из окна дома и ранил знакомого несколько раз в грудь и живот. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Смоленской области в Ельне пьяный мужчина ранил своего знакомого, а затем открыл стрельбу из окна дома. Об этом сообщают источники «Интерфакс» и телеканала РЕН ТВ.

«Мужчина злоупотребил алкоголем, повздорил со знакомым и несколько раз выстрелил в него. Затем открыл стрельбу из окна дома по улице», — рассказал собеседник агентства. Источник «Интерфакс» уточнил, что раненного мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По данным РЕН ТВ, пострадавший был ранен в грудь и живот. Источник телеканала также добавил, что злоумышленник стрелял из охотничьего ружья, сейчас он закрылся в доме, полиция пытается уговорить его сдаться.

Telegram-канал Mash сообщает, что злоумышленник стреляет по автомобилям.

«Информация уточняется», — заявили РБК в пресс-службе регионального СУ СКР. РБК обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МВД.