В Смоленской области мужчина ранил знакомого и начал стрелять из окна
В Смоленской области в Ельне пьяный мужчина ранил своего знакомого, а затем открыл стрельбу из окна дома. Об этом сообщают источники «Интерфакс» и телеканала РЕН ТВ.
«Мужчина злоупотребил алкоголем, повздорил со знакомым и несколько раз выстрелил в него. Затем открыл стрельбу из окна дома по улице», — рассказал собеседник агентства. Источник «Интерфакс» уточнил, что раненного мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.
По данным РЕН ТВ, пострадавший был ранен в грудь и живот. Источник телеканала также добавил, что злоумышленник стрелял из охотничьего ружья, сейчас он закрылся в доме, полиция пытается уговорить его сдаться.
Telegram-канал Mash сообщает, что злоумышленник стреляет по автомобилям.
«Информация уточняется», — заявили РБК в пресс-службе регионального СУ СКР. РБК обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МВД.