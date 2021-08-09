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В Тульской области мужчина застрелил двухлетнего ребенка и ранил мать

В Щекинском районе Тульской области мужчина выстрелил из ружья в женщину с двухлетней дочерью. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

«Находившийся в состоянии алкогольного опьянения местный житель, 1952 года рождения, выстрелил из ружья в 42-х летнюю женщину, которая шла по улице с дочерью 2,5 лет на руках», — сообщили в ведомстве.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Ребенок от полученного ранения скончался, его мать госпитализировали. Злоумышленник задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.105 УК (убийство малолетнего) и ч.3 ст.30 п.«а» ч.2 ст.105 УК (покушение на убийство двух и более лиц).

Как сообщает РЕН-ТВ, мужчина открыл стрельбу из-за «обидных слов» детей.

В конце июня в поселке Бисер Пермского края задержали местного жителя, который застрелил трех человек — бывшую супругу, ее сестру и мужа. По данным СК, погибли женщины в возрасте 41 и 44 лет, а также 67-летний мужчина, их тела нашли на берегу реки Койва. Следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц).

Тульская область убийство ребенка стрельба СК
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