В Тульской области мужчина застрелил двухлетнего ребенка и ранил мать

В Щекинском районе Тульской области мужчина выстрелил из ружья в женщину с двухлетней дочерью. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

«Находившийся в состоянии алкогольного опьянения местный житель, 1952 года рождения, выстрелил из ружья в 42-х летнюю женщину, которая шла по улице с дочерью 2,5 лет на руках», — сообщили в ведомстве.

Ребенок от полученного ранения скончался, его мать госпитализировали. Злоумышленник задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.105 УК (убийство малолетнего) и ч.3 ст.30 п.«а» ч.2 ст.105 УК (покушение на убийство двух и более лиц).

Как сообщает РЕН-ТВ, мужчина открыл стрельбу из-за «обидных слов» детей.