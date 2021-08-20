Следствие обвинило сатанистов в жертвоприношениях в лесах

По версии следствия, группа сатанистов совершила убийство мужчины в Ленобласти в качестве жертвоприношения. Один из сатанистов обвиняется в аналогичном преступлении, совершенном в Карелии. Двое из них уже арестованы

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Следствие предъявило обвинение Татьяне и Александру Перевозчиковым-Хмурым в совершении ритуального убийства в Ленинградской области, а также попросило суд арестовать их. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Как сообщили в СК, они вступили в сговор с ранее арестованными Ольгой Большаковой и Андреем Трегубенко, которые обвиняются в аналогичных преступлениях. «Трегубенко и Большакова познакомились на фоне общей приверженности религиозно-мистическому движению поклоняющихся «сатане», которое предполагает проведение ритуалов с человеческими жертвоприношениями», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2016 году Трегубенко, находясь в лесном массиве на территории Карелии, желая принести в жертву свою знакомую путем последовательных ритуальных действий, ударил ее ножом, в результате чего она скончалась.