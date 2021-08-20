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Следствие обвинило сатанистов в жертвоприношениях в лесах

По версии следствия, группа сатанистов совершила убийство мужчины в Ленобласти в качестве жертвоприношения. Один из сатанистов обвиняется в аналогичном преступлении, совершенном в Карелии. Двое из них уже арестованы

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Следствие предъявило обвинение Татьяне и Александру Перевозчиковым-Хмурым в совершении ритуального убийства в Ленинградской области, а также попросило суд арестовать их. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Как сообщили в СК, они вступили в сговор с ранее арестованными Ольгой Большаковой и Андреем Трегубенко, которые обвиняются в аналогичных преступлениях. «Трегубенко и Большакова познакомились на фоне общей приверженности религиозно-мистическому движению поклоняющихся «сатане», которое предполагает проведение ритуалов с человеческими жертвоприношениями», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2016 году Трегубенко, находясь в лесном массиве на территории Карелии, желая принести в жертву свою знакомую путем последовательных ритуальных действий, ударил ее ножом, в результате чего она скончалась.

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Ольга Большакова

В рамках расследования этого убийства следствие установило причастность Трегубенко и Большаковой к еще одному религиозному убийству, совершенному в том же году в Ленинградской области. Следствие считает, что они вступили в сговор с Перевозчиковыми-Хмурыми, после чего «подыскали мужчину, который стал их жертвой». «Находясь в лесном массиве вблизи станции Приозерск Ленинградской области, соучастники подвергли мужчину избиению и затем с помощью ножа совершили его убийство», — говорится в сообщении.

В СК уточнили, что уголовные дела об убийствах в Карелии и Ленобласти были объединены в одно производство. «Действиям всех соучастников будет дана правовая оценка согласно степени и роли участия каждого в совершении преступлений», — заявили в СК.

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Как отметили в ведомстве, изначально Трегубенко и Большакова были задержаны за незаконный оборот наркотиков. При обыске в их доме в подмосковной Балашихе были обнаружены и изъяты наркотические средства в крупном размере. Следствие установило, что они расфасовывали наркотики по пакетам и хранили их в целях последующего незаконного сбыта. Как сообщали СМИ, после задержания Трегубенко и Большакова сознались в нескольких убийствах, расчленении и каннибализме.

Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
Следственный комитет обвинения убийство Ленинградская область Карелия
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