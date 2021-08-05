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СМИ узнали о связях московских сатанистов с убийствами под Петербургом

Ольга Большакова
Ольга Большакова (Фото: olgawarg / VK)

Московская полиция задержала двух сатанистов, которые сознались в нескольких убийствах и каннибализме, сообщила «Фонтанка» и Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

По информации Mash, Андрея Трегубенко и Ольгу Большакову ранее задержали в Москве за распространение наркотиков. Уже в отделе полиции они признались в двух убийствах, расчленении и каннибализме.

Как уточнила «Фонтанка», полиция Санкт-Петербурга в лесу Приозерского района обнаружила человеческие останки одной из предполагаемых жертв подозреваемых. Предположительно, они принадлежат пропавшему пять лет назад петербуржцу, известному в социальных сетях как Вильгельм Торквемада.

По информации издания, за день до исчезновения Торквемада созванивался с некими жителями Москвы Андреем и Ольгой, с которыми мужчину связывали общие интересы к оккультным практикам. Оперативники установили, что в день пропажи он поехал на электричке в район Приозерска и с тех пор на связь не выходил.

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«Фонтанка» со ссылкой на социальные сети подозреваемых уточнила, что пара давно увлеклась сатанизмом. Если верить их личным страницам, Трегубенко 34 года, он коренной москвич, не женат, детей не имеет. В начале 2000-х работал поваром-кондитером, затем — кладовщиком, позже — санитаром реанимационного отделения больницы в городе Медынь Калужской области. Его подруге также 34, она прописана в Москве.

В комментарии для РЕН ТВ сестра подозреваемого Ксения Трегубенко заявила, что не считает брата виновным. По ее словам, именно супруга Андрея дает показания против мужа, в том числе заявляя о его причастности к убийству двух человек. Она также сообщила, что брат сильно изменился и отстранился от семьи после знакомства с Ольгой в 2016 году.

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«Я не даю комментариев», — сообщил РБК адвокат Андрея Трегубенко Денис Ефремов.

сатанизм Санкт-Петербург Москва останки Каннибализм
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