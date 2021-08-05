СМИ узнали о связях московских сатанистов с убийствами под Петербургом

Ольга Большакова (Фото: olgawarg / VK)

Московская полиция задержала двух сатанистов, которые сознались в нескольких убийствах и каннибализме, сообщила «Фонтанка» и Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

По информации Mash, Андрея Трегубенко и Ольгу Большакову ранее задержали в Москве за распространение наркотиков. Уже в отделе полиции они признались в двух убийствах, расчленении и каннибализме.

Как уточнила «Фонтанка», полиция Санкт-Петербурга в лесу Приозерского района обнаружила человеческие останки одной из предполагаемых жертв подозреваемых. Предположительно, они принадлежат пропавшему пять лет назад петербуржцу, известному в социальных сетях как Вильгельм Торквемада.

По информации издания, за день до исчезновения Торквемада созванивался с некими жителями Москвы Андреем и Ольгой, с которыми мужчину связывали общие интересы к оккультным практикам. Оперативники установили, что в день пропажи он поехал на электричке в район Приозерска и с тех пор на связь не выходил.