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РФПИ сообщил об успешных испытаниях коктейля «Спутник V» и AstraZeneсa

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

По предварительным данным исследования совместного применения российской вакцины «Спутник V» и оксфордского препарата AstraZeneca, антитела к шиповидному S-белку коронавируса SARS-CoV-2 выработались у 100% добровольцев. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций, который занимается продвижением вакцины «Спутник V». Совместное исследование проводят группа компаний «Р-Фарм», AstraZeneca и РФПИ.

Клинические исследования «коктейля» вакцин проводятся в Азербайджане. Добровольцы получили комбинацию из двух доз различных вакцин: первого компонента «Спутник V» (препарат «Спутник Лайт» на основе аденовируса человека 26 серотипа) и векторной вакцины AstraZeneca, созданной на основе аденовируса шимпанзе.

Всего такую смесь уже получили 64 добровольца. Анализ результатов первых 20 участников исследования показал, что антитела к S-белку коронавируса SARS-CoV-2 появились у всех наблюдаемых пациентов.

«Исследования в Азербайджане начались в феврале 2021 года. На сегодняшний день вакцинированы 64 добровольца, набор в клиническое исследование продолжается. Согласно предварительным данным, полученным по результатам наблюдений за 20 первыми участниками исследований, у 100% добровольцев отмечалась выработка антител к шиповидному белку (S-белку) вируса SARS-CoV-2», — говорится в сообщении РФПИ.

Клинические исследования комбинации вакцин проводятся не только в Азербайджане, но и в Объединенных Арабских Эмиратах и Аргентине, получено одобрение регуляторов на проведение таких исследований в России и Белоруссии, уточнили в РФПИ.

Материал дополняется

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