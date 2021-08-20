ФСБ рассекретила данные об испытаниях биооружия Японии на гражданах СССР

Здание ФСБ на Лубянской площади в Москве (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Федеральная служба безопасности рассекретила документы о том, что как японские спецслужбы испытывали биологическое оружие на гражданах СССР в годы Второй мировой войны, сообщило «РИА Новости».

В 1930-1945 годах в плен к японцам попали несколько тысяч советских граждан. Многих из тех, кто оказался в Маньчжурии, отправили в концлагерь «Хогоин» («Приют») в районе Харбина.

Пленных, которых не смогли под пытками заставить работать против СССР, в 1945 году поместили в специальный отряд 731-й Квантунской армии. В этом отряде над людьми проводили опыты, заражая их различными бактериями, в частности чумы, сибирской язвы, холеры и тифа.

Среди рассекреченных документов опубликованы допросы начальника концлагеря «Хогоин» Иосио Иидзимы и его заместителя Кендзи Ямагиси. По словам Иидзимы, лагерь был рассчитан на 150 человек, в нем содержались только русские мужчины, в том числе советские летчики, которые случайно приземлились в Маньчжурии, и гражданские, захваченные японцами на границе. По словам начальника концлагеря, 731-й отряд изучал действие смертоносных бактерий на организм человека и для опытов ему требовались «живые люди».