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Пандемия коронавируса ,  
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Эрдоган объявил о новых ограничениях в Турции из-за COVID-19

В Турции с начала учебного года сотрудники школ и университетов должны будут регулярно сдавать ПЦР-тесты. Тестирование станет обязательным и для посещения кинотеатров и концертов. Мера коснется тех, кто не привился от коронавируса
Фото: Mucahid Yapici / AP
Фото: Mucahid Yapici / AP

В Турции введут обязательные ПЦР-тесты для посещения концертов и кинотеатров, мера коснется непривитых граждан. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает газета Hürriyet.

«Мы попросим непривитых студентов и сотрудников университетов регулярно сдавать ПЦР-тесты. Мы также введем обязательное тестирование для перелетов, междугородних поездок, а также для входа в кинотеатры и на концерты», — сказал Эрдоган.

По его словам, с началом учебного года 6 сентября невакцинированные учителя и другие сотрудники школ должны будут проходить ПЦР-тестирование не реже чем дважды в неделю.

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Фото:Murad Sezer / Reuters

По данным Минздрава Турции, за минувшие сутки в стране выявили 19,3 тыс. заразившихся коронавирусом, умерли 216 человек. Общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 6,1 млн, смертей — 53,8 тыс., следует из подсчетов Университета Джонса Хопкинса.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 22 июня. Туристы должны иметь сертификат о вакцинации, пройденной не менее чем за две недели до въезда в страну, справку о перенесенном COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест.

В конце июля на фоне роста числа заразившихся глава турецкого Союза инфекционистов Мехмет Джейхан предложил ввести более строгие меры в отношении российских туристов. В свою очередь в посольстве России в Турции заявили, что вводить новые ограничения для отдыхающих власти не планируют. «Заявление господина Мехмета Джейхана является его личным мнением. Официальные органы здравоохранения и туризма Турции не планируют никаких ограничений или ужесточения мер для российских туристов», — сказали ТАСС в дипмиссии.

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Источник: JHU
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Виктория Полякова Виктория Полякова
коронавирус Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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