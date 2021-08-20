Эксперты узнали долю россиян, надеющихся застать победу над старостью
Половина опрошенных жителей России (50%) не рассчитывают дожить до того момента, когда ученые научатся бороться со старением. Еще 27% респондентов считают, что скорее не застанут это время. Оптимизм выразили 14% участников опроса, которые уверены, что доживут до победы над старением. Оставшиеся 9% выразили слабую надежду на то, что это случится при их жизни.
К таким результатам пришли эксперты сервиса «Работа.ру» и «СберНПФ», которые выяснили мнение россиян о том, сможет ли наука победить старение в ближайшие годы и как изменится продолжительность жизни в следующие 20‒50 лет.
В исследовании приняло участие более 5000 пользователей «Работа.ру» старше 18 лет из всех регионов страны.
Ответы на вопрос, когда наука сможет победить старение, распределились следующим образом:
- В течение ближайших 12-20 лет — 10%;
- В ближайшие 50 лет — 13%;
- В отдаленном будущем — 42%;
- Никогда — 35%.