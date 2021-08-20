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Эксперты узнали долю россиян, надеющихся застать победу над старостью

Большинство россиян не надеются дожить до времени, когда ученые смогут управлять процессом старения. Но даже став долгожителями почти половина россиян хотела бы выйти на пенсию по закону. Хотя некоторые готовы работать до 120 лет
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Половина опрошенных жителей России (50%) не рассчитывают дожить до того момента, когда ученые научатся бороться со старением. Еще 27% респондентов считают, что скорее не застанут это время. Оптимизм выразили 14% участников опроса, которые уверены, что доживут до победы над старением. Оставшиеся 9% выразили слабую надежду на то, что это случится при их жизни.

К таким результатам пришли эксперты сервиса «Работа.ру» и «СберНПФ», которые выяснили мнение россиян о том, сможет ли наука победить старение в ближайшие годы и как изменится продолжительность жизни в следующие 20‒50 лет.

В исследовании приняло участие более 5000 пользователей «Работа.ру» старше 18 лет из всех регионов страны.

Ответы на вопрос, когда наука сможет победить старение, распределились следующим образом:

  • В течение ближайших 12-20 лет — 10%;
  • В ближайшие 50 лет — 13%;
  • В отдаленном будущем — 42%;
  • Никогда — 35%.

При этом 46% опрошенных заявили, что никак не заботятся о собственном здоровье, 32% прибегают к процедурам оздоровления организма время от времени, 22% ведут здоровый образ жизни, правильно питаются и занимаются спортом, 6% для продления жизни принимают специальные препараты и БАДы, еще 5% предпочитают заниматься йогой, медитацией и подобными практиками, а 3% регулярно посещают косметологов (множественный выбор, результат может быть больше 100%).

Участников опроса также спрашивали о том, до какого возраста они планировали бы работать, если бы продолжительность жизни сильно увеличилась. 26% ответили, что могли бы работать до 80 лет, еще 5% респондентов согласны строить карьеру до 100 лет, а 7% — до 120 лет. Почти половина участников исследования (46%), даже если бы они стали долгожителями, все равно хотели бы выйти на пенсию по сегодняшним законам: женщины — в 60 лет, а мужчины — в 65 лет.

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Россияне назвали возраст наступления старости
Общество

В опросе ВЦИОМ в октябре 2018 года россиян назвали возраст, в котором, по их мнению, наступает старость.

  • 32% назвали началом старости 50–59 лет;
  • 31% отодвинули старость до 60–69 лет;
  • 16% посчитали, что старость начинается в 70–79 лет;
  • 6% — что после 80 лет.
  • 4% россиян считают, что старость наступает уже в 40–49 лет;
  • 1% опрошенных полагает, что это происходит раньше 40 лет.
Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
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