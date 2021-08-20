Эксперты узнали долю россиян, надеющихся застать победу над старостью

Большинство россиян не надеются дожить до времени, когда ученые смогут управлять процессом старения. Но даже став долгожителями почти половина россиян хотела бы выйти на пенсию по закону. Хотя некоторые готовы работать до 120 лет

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Половина опрошенных жителей России (50%) не рассчитывают дожить до того момента, когда ученые научатся бороться со старением. Еще 27% респондентов считают, что скорее не застанут это время. Оптимизм выразили 14% участников опроса, которые уверены, что доживут до победы над старением. Оставшиеся 9% выразили слабую надежду на то, что это случится при их жизни.

К таким результатам пришли эксперты сервиса «Работа.ру» и «СберНПФ», которые выяснили мнение россиян о том, сможет ли наука победить старение в ближайшие годы и как изменится продолжительность жизни в следующие 20‒50 лет.

В исследовании приняло участие более 5000 пользователей «Работа.ру» старше 18 лет из всех регионов страны.

Ответы на вопрос, когда наука сможет победить старение, распределились следующим образом: