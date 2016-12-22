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Россияне назвали возраст наступления старости
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Россияне назвали возраст наступления старости
Общество, 10:30
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Россияне назвали возраст наступления старости

Старость начинается в 50–59 лет, считают 32% россиян, еще 31% опрошенных полагают, что это происходит в 60–69 лет. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа, поступившие в РБК.

О том, что старость начинается в 70–79 лет, сказали 16% респондентов, еще 6% — что после 80 лет. При этом 4% россиян считают, что старость наступает уже в 40–49 лет, а 1% опрошенных полагает, что это происходит раньше 40 лет. Средний возраст, в котором, по мнению россиян, наступает старость, — 63 года.

Люди старше 60 лет предпочитают проводить свободное время работая на дачном участке (49%) или смотря телевизор (41%). Еще 26% опрошенных отдыхают на природе, 22% читают газеты и журналы, а 19% проводят время в интернете.

Отмечается, что 87% россиян старше 60 удовлетворены общением с друзьями и близкими, 79% довольны тем, что у них появилось много свободного времени. Еще 64% опрошенных довольны своей творческой самореализацией, а 61% — профессиональной.

Телефонный опрос ВЦИОМа проводился 29 сентября среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Теги: ВЦИОМ , Россияне , старость
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