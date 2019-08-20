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Target $99 (+15,05%) прогноз Deutsche Bank к 05.08.20
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Большинство россиян сочли ситуацию в стране неблагоприятной для будущего
Основными причинами опрошенные назвали нестабильность, маленькие зарплаты и пенсии, а также рост цен и напряженность на международной арене. Треть граждан считают, что через 20 лет ситуация в России не изменится
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Согласно опросу, проведенному фондом «Общественное мнение» (ФОМ), 62% россиян считают, что ситуация в стране неблагоприятная для того, чтобы планировать свое будущее. 28% респондентов ответили противоположно.

По мнению 20% опрошенных, неблагоприятная ситуация в стране наблюдается из-за нестабильности и неуверенности в завтрашнем дне. 12% назвали причиной низкий уровень жизни, включая маленькие зарплаты и пенсии. Еще 10% россиян отметили, что неблагоприятная ситуация в стране складывается из-за роста цен и тарифов. Также респонденты, говоря о негативной ситуации, упомянули безработицу (6%), недовольство властями (5%), экономические проблемы (4%), социальные проблемы (4%) и напряженную ситуацию на международной арене (2%).

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Отвечая на вопрос, стараетесь ли вы планировать свою жизнь, 41% опрошенных сказали, что делают это лишь на короткие сроки. На длительные периоды свою жизнь планируют 16% россиян, а на средние — 18%. Еще 24% опрошенных вовсе ничего не планируют по жизни.

Больше половины (54%) респондентов заявили, что их будущее зависит от них самих, а 35% сказали, что от внешних обстоятельств.

Почти две трети (32%) опрошенных считают, что через 20 лет в стране ничего не изменится, 20% сказали, что станет менее спокойно, а 18% — более спокойно. Еще 29% затруднились предположить, что ждет Россию через два десятка лет.

Автор: Михаил Юшков
Теги: опрос, планирование
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