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Target $99 (+13,95%) прогноз Deutsche Bank к 05.08.20
АЛРОСА ₽110 (+55,61%) прогноз JP Morgan к 03.07.20
Доллар/Рубль ₽68 (+1,66%) прогноз ING к 30.09.20
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Вылетевший из Москвы в Париж рейс сел в Люксембурге из-за сигнала тревоги
Самолет Airbus A319 благополучно приземлился в аэропорту Люксембурга, никто не пострадал. Компания Air France начала проверку
Airbus A319 (Фото: Markus Mainka / DPA / ТАСС)

Самолет авиакомпании Air Francе, который осуществлял рейс по маршруту Москва — Париж, совершил посадку в Люксембурге, следует из данных мониторингового ресурса FlightRadar.

Лайнер Airbus A319 вылетел из Шереметьево в аэропорт Шарль де Голль. В районе Люксембурга он развернулся и начал снижаться.

«Мы можем подтвердить, что экипаж рейса № 145, следовавший из Москвы в Париж, решил приземлиться в аэропорту Люксембурга из-за срабатывания сигнала тревоги. Лайнер благополучно приземлился в Люксембурге. Мы проводим проверку», — сообщили РБК в пресс-службе Air France. Представитель перевозчика уточнил, что самолет приземлился в 11:50 по местному времени (12:50 МСК).

В пресс-службе аэропорта Люксембурга ТАСС сообщили, что пострадавших нет.

Общество
В Шереметьево аварийную посадку совершил вылетевший из Москвы самолет

15 августа в Шереметьево экстренно приземлился самолет, который ранее вылетел из Москвы. На борту лайнера было семь человек. Речь шла о частном самолете Bombardier Global Express, который выполнял полет в интересах владельца, сообщили РБК в аэропорту. Информации о пострадавших не поступало.

Незадолго до этого лайнер А321 «Уральских авиалиний» после столкновения со стаей птиц совершил жесткую посадку в кукурузном поле в Раменском районе Подмосковья. Самолет летел из аэропорта Жуковский в Симферополь, на его борту были 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 76 человек.

Фотогалерея 
Посадка в поле пассажирского самолета А321. Фоторепортаж

Авторы: Наталия Анисимова, Любовь Порываева
Теги: Air France, Париж, экстренная посадка, новости РБК
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