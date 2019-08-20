Вылетевший из Москвы в Париж рейс сел в Люксембурге из-за сигнала тревоги

Вылетевший из Москвы в Париж рейс сел в Люксембурге из-за сигнала тревоги

Самолет Airbus A319 благополучно приземлился в аэропорту Люксембурга, никто не пострадал. Компания Air France начала проверку

Airbus A319 (Фото: Markus Mainka / DPA / ТАСС)

Самолет авиакомпании Air Francе, который осуществлял рейс по маршруту Москва — Париж, совершил посадку в Люксембурге, следует из данных мониторингового ресурса FlightRadar.

Лайнер Airbus A319 вылетел из Шереметьево в аэропорт Шарль де Голль. В районе Люксембурга он развернулся и начал снижаться.

«Мы можем подтвердить, что экипаж рейса № 145, следовавший из Москвы в Париж, решил приземлиться в аэропорту Люксембурга из-за срабатывания сигнала тревоги. Лайнер благополучно приземлился в Люксембурге. Мы проводим проверку», — сообщили РБК в пресс-службе Air France. Представитель перевозчика уточнил, что самолет приземлился в 11:50 по местному времени (12:50 МСК).

В пресс-службе аэропорта Люксембурга ТАСС сообщили, что пострадавших нет.