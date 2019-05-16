Рогозин сообщил о работе над сверхтяжелой ракетой

«Роскосмос» приступил к работе по созданию ракеты сверхтяжелого класса. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, поздравляя НПО «Энергомаш» с 90-летним юбилеем. Его слова опубликованы на сайте «Роскосмоса».

Эскизный проект ракеты-носителя будет представлен в правительство до конца 2019 года, пообещал он.

По словам Рогозина, до конца года «Роскосмос» также планирует провести летные испытания тяжелой ракеты «Ангара», а с 2023 года — начать ее серийное производство на омском производственном объединении «Полет». «Это позволит нам вернуться на рынок тяжелых ракет, где всегда мы были», — считает он.

Новая сверхтяжелая ракета получит название «Енисей». В госкорпорации ранее предлагали использовать первую ступень от «Союза-5», а третью сделать по проекту ракеты «Ангара-5В». В феврале глава «Роскосмоса» сообщил президенту Владимиру Путину, что облик ракеты уже почти выбран и для нее подписан график создания наземной инфраструктуры.