Российского этнографа задержали в Афганистане по подозрению в контрабанде

О своем задержании в Кундузе сообщил сам Святослав Каверин в телеграм-канале накануне днем. По его словам, его задержали за «попытку «контрабанды» украшений» и должны были доставить в Кабул

Святослав Каверин (Фото: skaverin / VK)

Российский этнограф Святослав Каверин сообщил, что его задержали в Афганистане, в Кундузе. Об этом он написал в своем телеграм-канале SWAT SLAV днем 19 июля.

Причиной задержания Каверин назвал «попытку «контрабанды» украшений». По словам ученого, его «везут в Кабул, в риëсат разведки».

«Надеюсь, что там дело ограничится допросом и оформлением документов на украшения. Смартфон получаю изредка», — сообщил он.

В одном из комментариев к сообщению говорится: «Был на связи вчера в 18 часов. Рано утром должны были приехать в Кабул. До сих пор никакой информации».

Телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на соратников ученого пишет, что он вез сувениры для себя, друзей и подписчиков.

РБК обратился за комментарием в посольство России в Афганистане.

Как заявили «РИА Новости» в российской дипмиссии в Кабуле, им известно о задержании Каверина. «Мы в курсе, занимаемся этим вопросом», — сказали там.

Святослав Каверин — путешественник, журналист, этнолог, выпускник Учебно-научного центра социальной антропологии РГГУ, исследователь культуры народов Гиндукуша. Он работает в ереванском Институте востоковедения РАУ, был сотрудником московского Центра палеоэтнологических исследований. Курировал выставки «В тени вершин: горные народы Афганистана» в Государственном музее народов Востока и «Индоиранский фронтир: народы Восточного Гиндукуша» в Восточном культурном центре Института востоковедения РАН.