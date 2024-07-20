В Дагестане участника спецоперации убили в конфликте из-за шести соток

Убийство произошло неделю назад во время конфликта двух семей из-за спорного земельного участка, по другой версии — поскольку военные «помогают русским» в боевых действиях. Еще три человека во время стрельбы были ранены

Александр Бастрыкин (Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»)

В Дагестане расследуют уголовное дело по факту убийства местного жителя, участника земельного спора двух семей. Погибший вернулся с военной операции на Украине. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Убийство произошло 13 июля на окраине поселка Агачаул под Махачкалой. «Из-за земельного спора между местными жителями произошла драка, в ходе которой один из участников конфликта произвел имеющимся при себе огнестрельным оружием несколько выстрелов в толпу людей. В результате происшествия один человек погиб, еще трое с повреждениями различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение», — сказано в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц) и ст. 222 УК (незаконный оборот оружия).

В местном управлении СК сообщили, что задержанный, 25-летний житель Агачаула, сделал не менее 13 выстрелов в толпу. Он взят под стражу.

Спор между семьями из-за земельного участка длится с 2016 года, отметили в дагестанском управлении СК. Ранее в рамках спора было возбуждено уголовное дело против бывшего главы Агачаула, на данный земельный участок был наложен арест. Кроме того, была проведена проверка «по факту бездействия администрации села в части предоставления документов для регистрации права собственности на данный земельный участок», но нарушений выявлено не было.

«При этом заявителям как участникам СВО при содействии следственного отдела по г. Каспийску администрацией села было выделено четыре земельных участка», — отметили в республиканском управлении СК.

По данным телеграм-канала Baza, погибший в ходе конфликта — участник военной операции 37-летний Бозигит, сын Магомеда Алибекова, который претендует на спорный участок в шесть соток. После возвращения Бозигита с боевых действий семья начала на участке строительные работы, что не понравилось их родственникам Махмудовым, которые считают участок своим.

Канал приводит версию Алибекова, согласно которой участок он получил еще до 2015-го, но не успел его оформить. При этом земля фигурировала в деле экс-главы Агачаула, который по фиктивным документам вывел из госсобственности участок в 1 га, оформил его на знакомого, потом гектар переоформили на еще одно лицо, поделили и распродали.

Председатель общественного совета министерства по национальной политике и делам религий Дагестана Руслан Гереев подтвердил, что в ходе конфликта погиб участник военной операции, его слова приводит «РИА Дагестан».

Baza приводит также версию родственников, согласно которой погибший стал жертвой «ваххабитов», которые считают, «что служить русским — харам». Такие же данные приводит Readovka ссылаясь на рассказ матери погибшего, которая заявила, что на участок прибыли 30–40 человек, открыли стрельбу и целенаправленно убили ее сына Богизита Алиева, который приехал в отпуск с боевых действий.