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Эдвард Бил получил 13 суток за форму «самокатной патрульной службы»

Эдварда Била арестовали на 13 суток за езду на самокате в полицейской форме
Блогера Эдварда Била задержали после того, как он проехался по подмосковному Одинцово в полицейской форме. Суд приговорил его к 13 суткам ареста по статье о мелком хулиганстве

Эдвард Бил получил 13 суток за форму «самокатной патрульной службы»
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Мещанский районный суд города Москвы признал блогера Эдварда Била (настоящее имя Эдуард Билль) виновным в совершении мелкого хулиганства (ч. 1 ст. 20.1 КоАП) и назначил наказание в виде 13 суток административного ареста, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Блогера задержали ранее сегодня после того, как он проехался по подмосковному Одинцово в одежде, схожей с формой сотрудника полиции. Телеграм-канал Mash опубликовал видео, на котором видно, как два человека (Эдвард Бил и его друг) в одежде, похожей на форму сотрудников Госавтоинспекции, садятся на самокат с прицепом, к которому прикреплена мигалка наподобие полицейской. На спине Била написано «Самокатная патрульная служба».

По данным РЕН ТВ, блогера доставили в столичный Мещанский районный суд. Его адвокат Сергей Жорин заявил, что Бил за помощью не обращался; пранк был социальным экспериментом.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Эдвард Бил ведет YouTube-канал, где выкладывает пранки, у него около 6,8 млн подписчиков. Ранее он также снимал на видео, как разбивал автомобили.

В апреле 2021 года Бил выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве за рулем Audi RS6. Он врезался в Volkswagen и еще три автомобиля. За рулем Volkswagen находилась сотрудница аппарата Госдумы Мария Артемова, ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. Как сообщали в полиции, машина не принадлежала блогеру. При этом за ней числилось более 400 превышений скорости за четыре месяца. На автомобиле также висели поддельные номера.

В марте 2022 года Пресненский суд Москвы приговорил Била к одному году и двум месяцам лишения свободы по ч. 1 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Ему также запретили управлять транспортными средствами в течение трех лет. По данным ТАСС, блогер полностью признал вину, а также примирился с Артемовой и погасил весь ущерб (около 11 млн руб.). В ноябре 2022 года он вышел из колонии.

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блогеры полицейский электросамокат Москва суд арест
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