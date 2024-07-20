 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Одного из напавших на экс-главу World Class «из-за шаурмы» задержали

МВД: задержан один из напавших на экс-главу World Class на АЗС в Подмосковье
Толпа из десяти человек избила экс-главу World Class на одной из АЗС в Подмосковье днем 19 июля. По словам бизнесмена, он заказал там шаурму, однако прождав ее «около 30 минут» сделал замечание, после чего на него напали
Дмитрий Бабанов
Дмитрий Бабанов (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Сотрудники полиции задержали одного из участников конфликта на АЗС в деревне Лыткино, в ходе которого травмы получил бывший владелец сети фитнес-клубов World Class Дмитрий Бабанов, сообщает подмосковное управление МВД.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен и доставлен в территориальный отдел полиции один из участников конфликта, произошедшего в г.о. Солнечногорск, в результате которого мужчина получил телесные повреждения. Им оказался житель Химок 2001 года рождения», — говорится в сообщении.

По делу об избиении Бабанова на АЗС в деревне Лыткино возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК («хулиганство», до семи лет лишения свободы).

Экс-гендиректора World Class избили в Подмосковье из-за шаурмы
Общество
Фото:Никита Попов / РБК

Толпа из десяти человек избила бывшего гендиректора сети World Class днем 19 июля. Как сообщал РБК адвокат бизнесмена Александр Карабанов, напавшие на него стали требовать деньги (1 млн руб.) за моральный ущерб, но Бабанов отказался, за что его и избили. Мужчина получил сотрясение головного мозга, у него выбиты передние зубы, сломано ребро и отбиты почки. После этого его доставили в городскую Солнечногорскую больницу.

Как писал SHOT, инцидент произошел в кафе-пекарне «Мама Silva» на Пятницком шоссе. Бабанов вместе с семьей прождал шаурму «около 30 минут», после чего пожаловался на долгое обслуживание. «Я просто попросил у них быстрее сделать шаурму — они ее делали 30 минут. И вот так вот они мне отплатили за эту быструю шаурму. Вышли 10 человек и меня били просто на глазах у всех», — рассказывал впоследствии предприниматель.

«Мы считаем, что это новые преступные схемы, которые отрабатываются на заправках», — уточнял Карабанов. Он подчеркнул, что преступники собираются для нападения за «очень быстрый временной период».

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
АЗС МВД полиция Подмосковье шаурма
Материалы по теме
Экс-гендиректора World Class избили в Подмосковье из-за шаурмы
Общество
Хинштейн раскритиковал решение закрыть дело на избивших девочку мигрантов
Общество
В Москве прохожий избил беременную девушку после замечания
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 96,04 (-0,06) Инвестиции, 19 июл, 17:32 Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 88,02 (+0,15) Инвестиции, 19 июл, 17:32
Одного из напавших на экс-главу World Class «из-за шаурмы» задержали Общество, 10:49
В Якутии Ан-24 повредил опоры шасси при посадке Общество, 10:41
На Украине задержали 30 чиновников за хищение выделенных ВСУ средств Политика, 10:27
Путин поздравил Лукашенко с 30-летием президентства Политика, 10:22
Хуснуллин допустил пересмотр условий семейной ипотеки Финансы, 10:15
Кто больше всех из клубов РПЛ заработал и потратил в межсезонье Спорт, 10:00
Доллары старого образца: что это и чем они отличаются от «новых» купюр Инвестиции, 10:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
WP узнала, что Вэнс спрашивал послов о «гендерно нейтральных туалетах» Политика, 09:59
На Украине переквалифицировали дело о покушении на Фарион Политика, 09:48
«Укрэнерго» сообщило о повреждении энергообъектов в трех областях Политика, 09:42
Смоленский губернатор сообщил о сбитом дроне Политика, 09:22
На Шри-Ланке объяснили правила ведения бизнеса для иностранцев Политика, 09:12
Эксперты заявили о чеболизации российской экономики Экономика, 09:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:00