Одного из напавших на экс-главу World Class «из-за шаурмы» задержали

МВД: задержан один из напавших на экс-главу World Class на АЗС в Подмосковье

Толпа из десяти человек избила экс-главу World Class на одной из АЗС в Подмосковье днем 19 июля. По словам бизнесмена, он заказал там шаурму, однако прождав ее «около 30 минут» сделал замечание, после чего на него напали

Дмитрий Бабанов (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Сотрудники полиции задержали одного из участников конфликта на АЗС в деревне Лыткино, в ходе которого травмы получил бывший владелец сети фитнес-клубов World Class Дмитрий Бабанов, сообщает подмосковное управление МВД.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен и доставлен в территориальный отдел полиции один из участников конфликта, произошедшего в г.о. Солнечногорск, в результате которого мужчина получил телесные повреждения. Им оказался житель Химок 2001 года рождения», — говорится в сообщении.

По делу об избиении Бабанова на АЗС в деревне Лыткино возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК («хулиганство», до семи лет лишения свободы).

Толпа из десяти человек избила бывшего гендиректора сети World Class днем 19 июля. Как сообщал РБК адвокат бизнесмена Александр Карабанов, напавшие на него стали требовать деньги (1 млн руб.) за моральный ущерб, но Бабанов отказался, за что его и избили. Мужчина получил сотрясение головного мозга, у него выбиты передние зубы, сломано ребро и отбиты почки. После этого его доставили в городскую Солнечногорскую больницу.

Как писал SHOT, инцидент произошел в кафе-пекарне «Мама Silva» на Пятницком шоссе. Бабанов вместе с семьей прождал шаурму «около 30 минут», после чего пожаловался на долгое обслуживание. «Я просто попросил у них быстрее сделать шаурму — они ее делали 30 минут. И вот так вот они мне отплатили за эту быструю шаурму. Вышли 10 человек и меня били просто на глазах у всех», — рассказывал впоследствии предприниматель.

«Мы считаем, что это новые преступные схемы, которые отрабатываются на заправках», — уточнял Карабанов. Он подчеркнул, что преступники собираются для нападения за «очень быстрый временной период».