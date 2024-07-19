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Экс-гендиректора World Class избили в Подмосковье из-за шаурмы

Экс-гендиректора World Class Бабанова избили из-за шаурмы в Подмосковье
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Толпа из десяти человек избила бывшего гендиректора сети фитнес-клубов World Class Дмитрия Бабанова в кафе, сообщил РБК адвокат бизнесмена Александр Карабанов. ТАСС уточняет, что инцидент случился на заправке близ деревни Лыткино.

«Человек домой ехал, зашел в кафе кофе выпить, отказался платить денег [бандитам, которые стали вымогать деньги], и он был за это избит», — рассказал Карабанов.

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Фото:Никита Попов / РБК

По его словам, Бабанов находился в это время в кафе вместе с семьей. Мужчина получил сотрясение головного мозга, у него выбиты передние зубы, сломано ребро и отбиты почки. Пострадавший, по словам защиты, находится в городской Солнечногорской больнице.

«Все медицинские документы оформили и сюда сейчас вызван наряд полиции», — уточнил адвокат. По его мнению, нападение на бизнесмена было совершено «по сценарию». «Мы считаем, что это новые преступные схемы, которые отрабатываются на заправках», — рассказал Карабанов. Он подчеркнул, что преступники собираются для нападения за «очень быстрый временной период».

По данным телеграм-канала SHOT, все произошло в кафе-пекарне «Мама Silva» на Пятницком шоссе. Бабанов, по его данным, вместе с семьей ждал шаурму «около 30 минут», об этом также сообщает телеканал «360». Бизнесмен пожаловался на долгое обслуживание, после чего «на него накинулись вдесятером». Разнять дерущихся попытались его жена и племянник. Бабанов написал заявление в полицию.

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Теги
World Class избиение полиция шаурма новости Подмосковье
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