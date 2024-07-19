Экс-гендиректора World Class избили в Подмосковье из-за шаурмы
Толпа из десяти человек избила бывшего гендиректора сети фитнес-клубов World Class Дмитрия Бабанова в кафе, сообщил РБК адвокат бизнесмена Александр Карабанов. ТАСС уточняет, что инцидент случился на заправке близ деревни Лыткино.
«Человек домой ехал, зашел в кафе кофе выпить, отказался платить денег [бандитам, которые стали вымогать деньги], и он был за это избит», — рассказал Карабанов.
По его словам, Бабанов находился в это время в кафе вместе с семьей. Мужчина получил сотрясение головного мозга, у него выбиты передние зубы, сломано ребро и отбиты почки. Пострадавший, по словам защиты, находится в городской Солнечногорской больнице.
«Все медицинские документы оформили и сюда сейчас вызван наряд полиции», — уточнил адвокат. По его мнению, нападение на бизнесмена было совершено «по сценарию». «Мы считаем, что это новые преступные схемы, которые отрабатываются на заправках», — рассказал Карабанов. Он подчеркнул, что преступники собираются для нападения за «очень быстрый временной период».
По данным телеграм-канала SHOT, все произошло в кафе-пекарне «Мама Silva» на Пятницком шоссе. Бабанов, по его данным, вместе с семьей ждал шаурму «около 30 минут», об этом также сообщает телеканал «360». Бизнесмен пожаловался на долгое обслуживание, после чего «на него накинулись вдесятером». Разнять дерущихся попытались его жена и племянник. Бабанов написал заявление в полицию.
Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня
Трудности найма. Как подбирают и удерживают производственный персонал
Тренды производства и торговли минеральными удобрениями
Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации
На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности
Живой организм. Кто и зачем развивает биотехнологии в России
Четыре кита цифровизации. На что делают ставку компании-лидеры
Фактор успеха. От чего зависят результаты цифровой трансформации