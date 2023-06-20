На «Госуслугах» начался прием документов в вузы

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На «Госуслугах» начался прием документов вузы, сообщила пресс-служба Минцифры.

Заявление можно подать в пять любых вузов страны максимум на пять специальностей в каждом. С помощью портала можно поступить на любую форму обучения (очная, заочная, очно-заочная и дистанционная); как на бюджетное, так и на платное или целевое направление; на программы бакалавриата и специалитета, а также на второе высшее образование.

К «Госуслугам» подключены 1022 российских вуза. Поступающим на бесплатное обучение нужно подать заявление до 25 июля, на платное — не позже 20 августа. «Если вы выбрали платную форму обучения, заключить договор с вузом можно также онлайн с помощью приложения «Госключ», — отметили в Минцифры.

В этом году поступление в вузы проходит по новым правилам. При заполнении заявления пять выбранных направлений нужно указать в приоритетном порядке. К примеру, абитуриент подает документы на две специальности и расставляет приоритет от 1 до 2. Если по конкурсу он проходит на два направления, его зачислят на то, где стоит приоритет 1.

Кроме того, поступающим больше не нужно подавать согласие о зачислении на бюджет в выбранный университет. Достаточно, чтобы на день издания приказа о зачислении поступающий не отозвал представленный в вуз оригинал документа об образовании или отметку о предоставлении оригинала на портале «Госуслуг».

На льготы при поступлении с этого года могут рассчитывать дети военнослужащих, а также сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, которые участвовали в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей. Льготы предусмотрены и для участников военной операции на территории Украины (в том числе контрактников, мобилизованных и добровольцев).