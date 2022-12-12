Россияне рассказали, сколько тратят на чаевые в месяц

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Большая часть россиян (61%) тратят на чаевые менее 1 тыс. руб. в месяц, каждый пятый (22%) — от 1 до 3 тыс. руб., больше этой суммы ежемесячно уходит у каждого шестого (17%), следует из результатов опроса страховой компании «Росгосстрах», с которыми ознакомился РБК.

Опрос проводился в ноябре этого года, в нем приняли участие 1502 россиянина старше 18 лет. Среди опрошенных 51% — мужчины и 49% — женщины.

Почти треть опрошенных (31%) оставляют до 5% от счета или стоимости услуги, а чуть больше четверти (27%) — как придется. Каждый восьмой респондент оставляет на чай в пределах 5-10% от счета, а каждый одиннадцатый — 10-20%. Большинство опрошенных (54%) убеждены, что чаевые не должны входить в стоимость услуг, в то же время почти четверть (24%) придерживаются противоположной точки зрения.

За последний год более половины респондентов (54%) стали давать чаевые чаще, причем каждый пятый (21%) также увеличил размер чаевых. 18% оставляют столько же, сколько и год назад. Чуть больше четверти опрошенных (26%) стали давать чаевые реже, при этом каждый седьмой (15%) сократил расходы на чаевые либо вовсе перестал их оставлять, чтобы использовать эти средства для запланированных покупок.

Свыше двух третей (67%) опрошенных оставляют чаевые всегда или часто, в то же время 13% никогда этого не делают. Женщины оставляют чаевые чаще мужчин (71% респондентов женского пола против 63% среди мужчин). За обслуживание более половины опрошенных благодарит официантов (58%), почти треть — курьеров (31%) и таксистов (30%). Также небольшая доля участников опроса стараются оставлять вознаграждение грузчикам или носильщикам (15%), работникам парикмахерских и салонов красоты (13%), домработницам (11%) и заправщикам (7%).

Чаще всего ключевым поводом для отказа оставить чаевые чаще всего служат некорректное поведение персонала (об этом заявили 29% опрошенных), некачественное оказание услуги (28%) или отсутствие при себе наличных (20%). Для каждого десятого респондента (10%) причиной может стать высокая стоимость услуги, а для 8% — отсутствие технической возможности оставить чаевые безналичным способом.