Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 65,84 (+0,16) Инвестиции, 09 дек, 15:47
Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 62,38 (-0,19) Инвестиции, 09 дек, 15:47
Минобороны показало кадры пуска ракет из «Искандеров» по объектам ВСУ Политика, 06:42
Байден в разговоре с Зеленским назвал приоритетом усиление ПВО Украины Политика, 06:17
Классика вне времени: стратегия инвестиций в искусство Павла Третьякова РБК и Амарант, 06:12
Россияне рассказали, сколько тратят на чаевые в месяц Финансы, 06:00
«Известия» узнали о просьбе к Минтрансу по надзору за авиакомпаниями Общество, 05:41
Вильфанд назвал срок возвращения «зимнего режима погоды» в Москву Общество, 05:36
Как сделать корпоративный портал на всю страну РБК и Cloud, 05:22
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Посол в Британии заявил о запрете королевской семье общаться с дипмиссией Политика, 05:20
FT узнал о прорыве в изучении термоядерной энергии Общество, 05:05
Аналитики зафиксировали снижение числа ищущих работу мужчин моложе 45 лет Общество, 05:00
В Швеции рассказали о пакете помощи Украине на 50% больше предыдущего Политика, 04:35
Минфин США предупредил о падении инфляции при риске «неожиданного шока» Экономика, 04:05
В Совфеде предложили дать отсрочку кинотеатрам по уплате аренды Технологии и медиа, 03:38
Эрдоган предостерег Грецию от отправки оружия на острова в Эгейском море Политика, 03:34
Финансы ,  
0 

Россияне рассказали, сколько тратят на чаевые в месяц

«Росгосстрах»: большинство россиян тратят на чаевые менее 1 тыс. руб. в месяц
Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press
Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press

Большая часть россиян (61%) тратят на чаевые менее 1 тыс. руб. в месяц, каждый пятый (22%) — от 1 до 3 тыс. руб., больше этой суммы ежемесячно уходит у каждого шестого (17%), следует из результатов опроса страховой компании «Росгосстрах», с которыми ознакомился РБК.

Опрос проводился в ноябре этого года, в нем приняли участие 1502 россиянина старше 18 лет. Среди опрошенных 51% — мужчины и 49% — женщины.

Почти треть опрошенных (31%) оставляют до 5% от счета или стоимости услуги, а чуть больше четверти (27%) — как придется. Каждый восьмой респондент оставляет на чай в пределах 5-10% от счета, а каждый одиннадцатый — 10-20%. Большинство опрошенных (54%) убеждены, что чаевые не должны входить в стоимость услуг, в то же время почти четверть (24%) придерживаются противоположной точки зрения.

За последний год более половины респондентов (54%) стали давать чаевые чаще, причем каждый пятый (21%) также увеличил размер чаевых. 18% оставляют столько же, сколько и год назад. Чуть больше четверти опрошенных (26%) стали давать чаевые реже, при этом каждый седьмой (15%) сократил расходы на чаевые либо вовсе перестал их оставлять, чтобы использовать эти средства для запланированных покупок.

Свыше двух третей (67%) опрошенных оставляют чаевые всегда или часто, в то же время 13% никогда этого не делают. Женщины оставляют чаевые чаще мужчин (71% респондентов женского пола против 63% среди мужчин). За обслуживание более половины опрошенных благодарит официантов (58%), почти треть — курьеров (31%) и таксистов (30%). Также небольшая доля участников опроса стараются оставлять вознаграждение грузчикам или носильщикам (15%), работникам парикмахерских и салонов красоты (13%), домработницам (11%) и заправщикам (7%).

Чаще всего ключевым поводом для отказа оставить чаевые чаще всего служат некорректное поведение персонала (об этом заявили 29% опрошенных), некачественное оказание услуги (28%) или отсутствие при себе наличных (20%). Для каждого десятого респондента (10%) причиной может стать высокая стоимость услуги, а для 8% — отсутствие технической возможности оставить чаевые безналичным способом.

Читайте на РБК Pro
Матерные KPI: чем ругань на рабочем месте может помочь коллективу
Где находится идеальное место для релокации ИТ-специалистов
Российских поставщиков все больше. 9 выводов о ретейле к концу 2022 года
Доллар по 140 рублей или по 70: что готовит 2023 год

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Теги
чаевые Исследование
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter